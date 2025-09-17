Entregan reconocimiento Homagno Generoso al eminente cirujano cardiovascular Álvaro Lagomasino Hidalgo
✍🏻 Lisandra Borges CMHW
La Sociedad Cultural José Martí de Villa Clara entregó el reconocimiento Homagno Generoso al prestigioso doctor Álvaro Lagomasino Hidalgo, conocido como el «rey de la cirugía coronaria».
El encuentro martiano tuvo lugar en el Cardiocentro Ernesto Guevara del territorio. Allí, rodeado de sus compañeros de trabajo, sus alumnos y todos los que lo admiran, agradeció tamaño reconocimiento y expresó el orgullo que representa formar parte de este centro de la medicina y la solidaridad.
El doctor Lagomasino llamado cariñosamente como “Lago” por sus colegas, nació en La Víbora, La Habana y echó raíces aquí en esta provincia del centro del país. Como especialista en Cirugía Cardiovascular ha salvado miles de vida a corazón abierto.
