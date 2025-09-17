Cargando ahora
Despide Cuba a vice primer ministro Ricardo Cabrisas

Una ofrenda floral del General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución, acompaña hoy las honras fúnebres del vice primer ministro Ricardo Cabrisas, fallecido este martes a los 88 años de edad.

El homenaje tiene lugar en la sede del Consejo de Ministros, con la presencia de Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República; del primer ministro, Manuel Marrero, y los principales dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno.

«En esta sentida jornada se recuerda su vida dedicada a la Revolución, su infatigable labor por el bien de la nación, su ética, y su cercanía con todo el que tuvo la oportunidad de trabajar a su lado», resalta la Presidencia de Cuba en X.

 

Foto: ACN.

Foto: ACN.

Foto: ACN.

Foto: ACN.

Foto: ACN.

 

(Con información de ACN)

