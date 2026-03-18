Enlazado nuevamente el SEN en todo el territorio nacional

Con la incorporación de Granma al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), ya se encuentran interconectadas entre sí todas las provincias del país, lo cual significa el restablecimiento del SEN según informó la Unión Eléctrica (UNE).

En el horario de la noche se prevé la sincronización de la Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, de Felton, mientras en el transcurso de la mañana logró sincronizar la unidad 3 de la Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos y en la tarde se sumó la Antonio Guiteras de Matanzas.

Esas incorporaciones permitieron llegar con energía a las provincias orientales, primero Santiago de Cuba, Guantánamo y finalmente Granma, con lo que queda interconectado todo el territorio nacional.

En horas de la tarde comenzó el arranque de una unidad de la CTE Felton, la cual debe sincronizar en la noche, y más adelante debe sincronizar otra de las unidades de la Antonio Maceo, de Renté.

Añade la nota que al momento de emisión de la misma se mantenían elevados niveles de afectación por déficit de generación y que por la propia debilidad del sistema no se podía aprovechar del todo el potencial solar que ya se encuentra instalado a lo largo y ancho de la isla, razones que repercuten en la estabilidad del servicio el cual no ha sido restablecido del todo en algunas zonas.