Clásico Mundial de Béisbol 2026: Venezuela logra el triunfo más grande de su historia deportiva

Venezuela y Estados Unidos accedieron a la final luego de un par de victorias memorables en las semifinales, y fue hora de que se vieran las caras en un loanDepot Park de Miami que estuvo cargado de electricidad y tensión.

La selección venezolana buscaba su primer título del certamen, en la que también era su primera final. Venía de dar cuenta en semis de la sorpresiva Italia, con una apretada victoria por 4-2 en la que logró revertir una desventaja de 0-2.

Estados Unidos, por su parte, quería su segundo título (ganó el Clásico en 2017) y llegaba de derrotar a República Dominicana con un sufrido 2-1, gracias a un enorme trabajo de su talentoso cuerpo de pitcheo.

Venezuela y Estados Undios se enfrentaron en la final del Clásico Mundial este martes 17 de marzo, en el loanDepot Park de Miami, desde las 20:00 del Este de Estados Unidos y de Venezuela (18:00 CDMX).

Tras el canto de los himnos, todo quedó listo para el “play ball”. Dos países, dos potencias, listas para jugar a todo o nada por el título. Estados Unidos, local en los papeles (no solo como anfitrión) lanzará primero.

En el primer inning, Venezuela arrancó con un hit, pero no pudo desgastar a Nolan Mclean, quien se deshizo de los bateadores en cinco pitcheos.

Sin embargo, Eduardo Rodríguez también tuvo un buen comienzo, sacando a los primeros dos del plato en tres lanzamientos y ponchando a Aaron Judge.

En el tercer inning llegó la apertura del marcador, y fue cortesía de la Vinotinto vestida de azul.

Tras un hit de Salvador Pérez y una caminada de Acuña, llegó el elevado de sacrificio del siempre cumplidor Maikel García para que Pérez pudiera anotar la primera carrera.

Pero en la quinta Wilyer Abreu sacudió al loanDepot Park con un tablazo ante la recta de McLean que se fue a lo profundo: primer jonrón de la noche y aumento de la ventaja para la novena sudamericana.

El trajín y la ventaja venezolana llevaron a que se moviera la lomita estadounidense: Brad Keller, lanzador de los Phillies, reemplaza a McLean. Pero Omar López también hizo lo propio: un ovacionado Eduardo Rodríguez, de grandísima actuación, le dejó su lugar en el montículo a su casi tocayo Eduard Bazardo, quien venía de un muy buen juego como relevista en la semifinal ante Italia.

Vale un dato para graficar el trabajo del bullpen venezolano: no permite carreras desde la tercera entrada del juego ante República Dominicana, ¡en la primera ronda!

En el Team USA, Will Vest reemplazó a Keller como pitcher durante la parte alta de la séptima. Anteriormente había hecho lo propio Venezuela, con José Buttó por Bazardo. Pero también en la séptima, López volvió a echar mano de sus lanzadores: envió a Ángel Zerpa por Buttó y luego lo reemplazó con Andrés Machado.

Para el inicio de la octava, en Estados Unidos entró a pitchear Griffin Jax. Estos últimos innings tuvieron un pitcheo muy superador de los bateadores: después del bambinazo de Abreu apenas hubo tres bases tocadas producto de dos hits y una caminada.

Para la octava, los norteamericanos habían embasado corredores en tres entradas consecutivas pero siempre luego del segundo out, por lo que no habían podido sacar provecho. Sin embargo, después de otra caminada (Bobby Witt Jr.), Bryce Harper conectó un vuelacerca de dos anotaciones que igualó el juego. Cuando todo parecía tan cerca para Venezuela…

Como el béisbol es una maravilla, y especialmente cuando todo se define a suerte y verdad en un juego único, ¡Venezuela se recuperó en la novena con un doblete remolcador de Eugenio Suárez! Qué jugada del mánager López: después de que caminara Luis Arráez, mandó a Javier Sanoja en su lugar para ocupar la primera almohadilla. El joven de los Marlins se robó la segunda base y desde allí pudo sacar partido del imparable de Suárez.

Y en la baja, Daniel Palencia se encargó de cerrar la faena, ponchó a dos y logró que Venezuela hiciera historia: ¡la Vinotinto ganó la final del Clásico Mundial de Béisbol y es campeona del torneo por primera vez en su historia!

(Tomado de MSN)