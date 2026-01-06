En Santa Clara una Caravana victoriosa

✍🏻 Gabriela López Gil

📸Ramón Barreras/Vanguardia

La ciudad de Santa Clara despertó hoy marcada por un acontecimiento que ya forma parte de la historia nacional. El 6 de enero de 1959, una multitud esperaba desde horas tempranas la entrada a la provincia de la Caravana de la Libertad, un instante simbólico que anualmente reúne a pioneros, jóvenes y combatientes en representación de ese encuentro entre el Ejército Rebelde y la población civil.

Este año la multitud no esperó al tradicional convoy, sino que los presentes manifestaron su solidaridad con el pueblo de Venezuela y lamentaron la perdida de los 32 cubanos en el reciente conflicto internacional.

Desde el mismo lugar que hace 67 años Fidel se dirigió al pueblo, rindieron tributo la población santaclareña y las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia. Un homenaje adaptado a las particularidades históricas de hoy.