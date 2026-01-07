Músicos y artistas evocan la cultura de paz por Venezuela Venezuela

Los músicos y artistas cubanos dieron a conocer hoy una Declaración de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, ante el criminal ataque militar y el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Dado a conocer durante la celebración del Balance Anual del Instituto Cubano de la Musica por el maestro y pianista Frank Fernández, Premio Nacional de Música (2005), el texto condena en los términos más enérgicos este acto de terrorismo de Estado, una violación flagrante del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Apoyamos la valiente denuncia del Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, contra este criminal ataque y exigimos, junto a él, una urgente reacción de la comunidad internacional, añade.

Ratificamos nuestro apoyo inquebrantable al hermano pueblo venezolano, al gobierno de su Presidente Nicolás Maduro y a la fusión cívico militar que defiende la soberanía nacional; nos unimos a la digna resistencia del pueblo venezolano, que hoy como ayer defiende su patria de las garras del intervencionismo, reza igualmente las Declaración.

Los declarantes expresan, además, la irreductible creencia en el poder de la cultura de paz; a la vez que instan a la intelectualidad y a los artistas del mundo a denunciar esta barbarie, con la seguridad de que seguirán utilizando el arte, las canciones, la música y la poesía como armas de denuncia y de afirmación de la soberanía, la autodeterminación y la hermandad entre los pueblos.

Se suman también al llamado de la Red de intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad por una solidaridad militante y activa en el propósito de cerrar filas en torno a Venezuela, así como exigir el cese inmediato de todas las operaciones militares, el bloqueo económico contra esa nación, y la liberación inmediata e incondicional del presidente Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Combatiente Cilia Flores.

Fieles al legado internacionalista de nuestra Revolución y al ejemplo de Fidel Castro Ruz (1926-2016) y de Hugo Chávez (1954-2013), estamos y estaremos siempre al lado de la Patria de Bolívar, concluye la Declaración de los músicos y artistas cubanos en representación del pueblo cubano.

«El arte no tiene Patria, pero los artistas sí», concluyó el prominente pianista y figura de la cultura nacional, tras vivas a la revolución bolivariana, a la hermandad entre ambas naciones y un contundente ¡Hasta la Victoria Siempre!