“Con un poco de amor”: así celebrará Santa Clara el Día de la Cultura Cubana

✍️Leonor Esther Martínez/CMHW

“Con un poco de amor” han nombrado la gala artística que este 20 de octubre celebrará en Santa Clara el Día de la Cultura Cubana.

Es que 40 años cumple la canción de Silvio, la que invita a poner en nuestra cotidianidad ese sentimiento que tanta falta hace en estos tiempos —dijo a la radio el Maestro Maikel Iglesias— y 40 años cumple la Asociación Hermanos Saíz, a la cual pertenecí, en la que crecí y me siento parte de ella, acotó.

Será en la Sala Caturla, de la Biblioteca Provincial Martí a las 9 de la noche del martes; la centenaria Orquesta Sinfónica estará como anfitriona de la gala y se escucharán las voces de Juan Campos y tres jóvenes solistas: Adriana Méndez, Aibel Tandrón y Samantha Hernández. Se les unirán el Coro Áudinos y alumnos del Centro para la Enseñanza Artística “Olga Alonso” que conforman el Orfeón estudiantil. Ellos interpretarán obras de Manuel Corona, Céspedes y Fornaris, Silvio Rodríguez y Beatriz Corona, con arreglos de Niuris Moreno y Juan Manuel Campos.

En la dirección del canto coral y de la orquesta se encargarán los maestros Maikel Iglesias y Juan Águila Mendoza, respectivamente; el director general del espectáculo que incluirá danza, ballet y artes plásticas es Jorge Luis Pereira, con la asesoría de Marcelino Prieto Herrera y Serguey Pérez Pérez, añadió el Maestro Iglesias, quien dirigirá la última parte del concierto: «lo agradezco con humildad y regocijo porque es una gran orquesta, son excelentes músicos y hemos puesto mucho amor en los ensayos para que sea digno el homenaje a la cultura que defendemos», dijo.

En la gala recibirán el Premio Provincial de Cultura Comunitaria el instructor de arte Miguel Mederos Acosta, de Quemado de Güines; el proyecto santaclareño “Belleza y arte” y la agrupación de artes plásticas “La tropa de Quintero”, de Santo Domingo.