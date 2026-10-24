Plantar a tiempo

Inició siembra de tabaco en Manicaragua.

Octubre para los vegueros constituye el mes que marca el comienzo del plantaje de tabaco en siembras tempranas. Así aconteció recientemente en la Unidad Empresarial de Base Potrero Grande, en la finca de Alecnay Alfonso Díaz, uno de los productores de tabaco tapado con resultados relevantes en el municipio.

Con el plantaje de las primeras posturas logradas en su finca, Alonso Díaz inicia su plan de 17 hectáreas para la actual campaña y para el beneficio del cultivo de la hoja cuenta con un sistema solar fotovoltaico de 36 paneles que abastece 4 hectáreas.

Mientras, en otras unidades de base como Güinía de Miranda, resulta favorable el estado de los semilleros estatales y privados con buen desarrollo vegetativo de las plántulas que garantizarán los ciclos de siembra a comenzar próximamente.

Vegueros de la zona tabacalera desde la pasada cosecha incorporaron la tecnología de tabaco tapado, aunque el territorio no logra recuperar ni medianamente las áreas de cultivo de las diferentes tecnologías y por tanto, el deterioro de la producción en el municipio que por tradición resultaba el de mayores aportes en Villa Clara.