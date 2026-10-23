Reconoce Grupo Empresarial TabaCuba a la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella, como la mejor de su tipo en el país

✍️📷Oscar Salabarría Martínez

La Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella de Villa Clara resulta la mejor de su tipo en el país, afirmó Marino Murillo Jorge, presidente del Grupo Empresarial TabaCuba, durante la Plenaria Provincial tabacalera, que tuvo lugar en la finca La Puntilla del destacado productor placeteño Linner Marrero Turiño.

El encuentro presidido por Félix Durante Ortega, integrante del Comité Central del Partido y presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el pías, contó además con la presencia de la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sánchez Armas y Antonio Subí Pérez, máximo representante del ramo en la provincia.

Para la presente campaña, el plan técnico económico de Villa Clara, asciende a 1900 hectáreas, lo cual representa más más de 2000 toneladas de tabaco, este año con la participación de productores cienfuegueros.

En esta ocasión, de las 20000 hectáreas que ahora se plantan en el país, 10000 reciben el respaldo de la tecnología solar, añadió Murillo Jorge, al reconocer los resultados de la familia tabacalera villareña.

Durante el encuentro fueron reconocidos, los hombres y mujeres más destacados en las diferentes modalidades del cultivo de la aromática hoja. Asimismo, Sánchez Armas ponderó el inmenso compromiso social de los tabacaleros villaclareños.