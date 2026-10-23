Capacitan a directivos de Villa Clara por el Ministerio de Finanzas y Precios

📷✍️Ramón Ávalos Rodríguez/ CMHW

Con la conducción del encuentro por la vice ministra primera de Finanzas y Precios Maritza Cruz García, se capacitaron en Villa Clara a directivos del organismo, vice intendentes y unidades presupuestadas, con el objetivo de profundizar en las transformaciones económicas y sociales, así como su aplicación en cada territorio.

Durante el seminario, se hizo énfasis en las transformaciones en la Política de precios, subsidios y sistema tributario, temas en los cuales Cruz García realizó precisiones metodológicas a seguir a partir de que comience el proceso de puesta en vigor.

En el encuentro, se abordaron los principales cambios en materia de finanzas públicas, control fiscal y organización interna del ministerio, así como su impacto en los distintos niveles de la administración.

Los participantes intercambiaron criterios sobre la implementación de estas transformaciones y los retos que supone su aplicación en el contexto.

Se insistió en la necesidad de aplicar los nuevos procedimientos con rigor técnico y disciplina financiera, de modo que contribuyan a una mejor utilización de los recursos, al fortalecimiento del control y a la transparencia en la gestión. Asimismo, se subraya la importancia de la preparación del personal para asumir las estructuras y mecanismos que se implementan.

El seminario tuvo el objetivo de profundizar en las transformaciones económicas y sociales, así como su aplicación en cada territorio.