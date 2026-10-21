Entregan en Villa Clara Premios de Cultura Comunitaria 2026

✍️📷Henry O. Pérez/ACN

Con la entrega de los Premios Provinciales de Cultura Comunitaria 2026 y la puesta en escena de la gala artística “Con un poco de amor”, Villa Clara conmemoró este martes en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí el Día de la Cultura Cubana.

La fecha recuerda en el histórico 20 de octubre de 1868 cuando se entonaron por primera vez las notas del Himno de Bayamo.

El lauro en la categoría de Personalidad recayó en Miguel Mederos Acosta, director de la Casa de Cultura Luis Jorge León de Quemado de Güines, profesional con más de cuatro décadas de consagración pedagógica a la instrucción teatral comunitaria y de reconocida labor internacional en naciones como Nicaragua y Venezuela.

Asimismo, en el apartado de Institución o Agrupación se confirió el galardón al grupo de creación plástica infantil La Tropa de Quintero, perteneciente a la Casa de Cultura Jorge Arche Silva del municipio de Santo Domingo, colectivo destacado por integrar a niños en situaciones de discapacidad y transformar el entorno visual de escuelas y barrios mediante murales colectivos.

La distinción correspondiente a Proyecto premió la sostenida trayectoria de la iniciativa santaclareña Belleza y Arte, experiencia que articula diversas manifestaciones creativas para enriquecer la espiritualidad popular en zonas residenciales de la capital provincial.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, el director provincial de Cultura, Serguey Pérez Pérez, resaltó que el trabajo en los barrios encarna el sentido más puro de la política cultural revolucionaria.

El directivo manifestó que acercar el hecho estético al pueblo honra el ideario de Fidel Castro en el centenario de su natalicio, a la vez que saludó el medio siglo del Ministerio de Cultura y las cuatro décadas de vanguardia de la Asociación Hermanos Saíz.

Al valorar el impacto de la labor barrial, el creador Adolfo Castellón Ravelo, cofundador de Belleza y Arte, aseveró que este reconocimiento premia la convicción de entender la belleza no como un adorno reservado a las galerías cerradas, sino como un instrumento vivo de salvación y mejoramiento humano en el corazón de las comunidades.

El promotor precisó que llevar el arte allí donde la cotidianidad impone mayores sacrificios constituye el mayor deber ético del artista con su tiempo.

En consonancia con ese postulado, Dagoberto Sarduy Ortega, artífice también de la iniciativa laureada, enfatizó con honda emoción que la verdadera musa del proyecto reside en la mirada agradecida de los vecinos cuando descubren que son ellos los verdaderos protagonistas de la creación.

El experimentado estilista argumentó que recibir este estímulo durante la jornada de la cubanía redobla el compromiso de no detener la marcha, apostando siempre por la sensibilidad comunitaria como trinchera moral frente a cualquier intento de desarraigo.

La gala desplegó un sobrio programa lírico y danzario donde figuraron piezas antológicas como La Bayamesa y Longina, obras para oboe, coreografías de la Compañía de Ballet Marta Anido del Centro Provincial de Enseñanza Artística Olga Alonso y versiones musicalizadas de poemas de Nicolás Guillén y Mirtha Aguirre concebidas por la maestra Beatriz Corona.

Presidieron la solemne velada Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora del territorio, junto a directivos de las instituciones culturales y destacadas personalidades de las letras y el pentagrama del patio.

Con este tributo en el corazón del territorio central, la cultura cubana ratificó su vocación integradora y emancipadora, erigiéndose en un escudo soberano donde el arte y la comunidad marchan fundidos en un mismo destino de dignidad.