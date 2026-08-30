Plataforma Soberanía: 18 servicios digitales que agilizan trámites de la ciudadanía

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En medio de las complejas circunstancias económicas, para el Gobierno nacional sigue siendo una prioridad hacer más eficiente y transparente la gestión de la administración y los servicios públicos, mediante las tecnologías digitales, el aprovechamiento de datos, la información y la participación ciudadana.

En correspondencia, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, visitaron el Centro de Gobierno Digital, entidad adscrita al Consejo de Ministros, responsable de la plataforma Soberanía, principal herramienta en la gestión de gobierno digital, de cara a la ciudadanía.

El director del Centro de Gobierno Digital, ingeniero Wilfredo González Vidal, explicó cómo se amplia y perfecciona la gestión de los trámites digitales y su conexión con los ciudadanos y las instituciones.

Al cabo de un año de funcionamiento, apuntó que hay 18 servicios en línea, a los cuales los ciudadanos pueden acceder desde el teléfono u otro dispositivo con conectividad.

Destacó que se han verificado más de 43 000 identidades digitales para el uso de la plataforma, y se han realizado a través de ella más de 24 000 solicitudes de pasaportes para mayores de 18 años y casi 40 000 de registros del estado civil; cifras que consideró insuficientes.

Díaz-Canel afirmó que, en la medida en que las personas aprecien que los trámites se resuelven más rápido y obtengan resultados mediante el uso de esta plataforma, se irá ganando confianza.

DESAFÍOS

Entre los desafíos, el Centro de Gobierno Digital trabaja para contribuir a legitimar el uso de los documentos digitales en el país, a partir de la Resolución 284 del Ministerio de Justicia, que plantea que el documento digital que se corresponda con los datos del Registro Central Nacional tiene igual valor que uno impreso.

«Ello requiere, primero, de un conocimiento de parte de los funcionarios públicos para que se respete ese derecho ciudadano –acotó Wilfredo González–. También conlleva una preparación y una cultura para que se entienda que Soberanía hoy genera una alternativa al método presencial para acceder a nuevos servicios».

La plataforma mantiene hoy activas, entre otras, las 12 solicitudes vinculadas con el Registro Civil, cinco servicios asociados con la identidad del ciudadano y con los cambios de ubicación electoral, y recién se habilitó el trámite de pasaporte para mayores de 18 años, así como el servicio de atención social a personas con alguna vulnerabilidad.

Sostuvo que «las administraciones públicas deben actuar de manera más ágil, simplificar procesos y lograr un mayor uso de las tecnologías, para evitar el desplazamiento de los ciudadanos y gastos económicos innecesarios».

AMPLIAR LOS SERVICIOS

A la par, hay dos proyectos en avance: uno de ellos permitirá viabilizar la participación y análisis de la población sobre el contenido de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, que podría derivar en el enriquecimiento de su contenido y en la participación ciudadana en la toma de decisiones; y el otro busca ofrecer la posibilidad de acceder a ofertas de empleo en los sectores estatal y no estatal.

El Jefe de Estado destacó los aportes que puede ofrecer este canal digital de comunicación en ambos casos.