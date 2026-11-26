El Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde-noche de este miércoles al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, quien realiza una visita oficial a Cuba.

En el inicio del intercambio, en el Palacio de Convenciones, el Jefe de Estado pidió al canciller istmeño transmitirle un afectuoso saludo al Presidente José Raúl Mulino, quien envió por su parte un abrazo a su colega antillano, según le expresó Martínez-Acha.

El mandatario agradeció al jefe de la diplomacia panameña por la histórica posición de esa nación en contra del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos y su voto a favor de la resolución cubana que cada año conduce a la condena mayoritaria de estas medidas por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Acompañado por Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ratificó a la delegación panameña la voluntad de continuar extendiendo las relaciones diplomáticas, políticas y económicas-comerciales en los más diversos campos.

La parte panameña expresó asimismo la disposición de ampliar las relaciones científico-técnicas en áreas como la medicina veterinaria y la biotecnología.

El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, estuvo acompañado por el embajador en Cuba, Edwin Pitty Madrid, entre otros directivos de la cancillería istmeña.

Por la parte cubana participaron la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal Ferreiro y Otto Valliant Frías, director general de América Latina y el Caribe del Minrex.