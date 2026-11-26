La histórica Escalinata de la Universidad de La Habana volverá a acoger hoy la tradicional velada en homenaje al décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como colofón de la jornada de tributo rendido al líder histórico de la Revolución cubana a lo largo y ancho de la Isla.

La casa de altos estudios acogerá el acto político y cultural que reafirma una vez más la vigencia y vitalidad del legado fidelista en las nuevas generaciones de cubanos, con un ejemplo que guía a la nación a afrontar los desafíos del presente sin renunciar a la soberanía y dignidad ganadas.

Prevista previamente para la noche de este miércoles 25 de noviembre, la cita fue reprogramada teniendo en cuenta el Aviso de Alerta Temprana emitido por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre el deterioro de las condiciones climáticas, por lo cual se decidió posponer la velada.

El espacio se inscribe en las conmemoraciones del Año del Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que la mayor de las Antillas celebra a lo largo de todo 2026.

La fecha suma, además, un significado particular al cumplirse una década de la desaparición física del líder histórico de la Revolución cubana, por lo que la cita tradicional en la escalinata universitaria vuelve a convocar en la jornada de tributo que encuentra eco en todo el país.