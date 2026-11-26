La labor de los maestros de apoyo de la escuela especial José Ramón Fuertes Cano, que funciona como centro de recurso y apoyo a la inclusión educativa en este municipio, comienza a mostrar resultados tangibles.

Un ejemplo de ello es el avance experimentado por la alumna de primer grado Cesia Cabeza Herrera, quien presenta una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y que en solo dos meses de trabajo conjunto en la escuela primaria Lino Pérez, exhibe progresos significativos en su proceso de aprendizaje e integración.

Amarilys Sánchez Yánez, maestra de apoyo puntualizó que el objetivo de la inclusión educativa radica en darle exactamente lo que necesita cada uno de los infantes. “El acompañamiento sistemático y la preparación del colectivo pedagógico son claves para que la inclusión sea real y no solo declarativa”, y para ello es muy importante la detección temprana y la intervención oportuna, destacó.

También conversamos con Yaimara Perdomo Castillo, maestra de Cesia, quien menciona entre los logros alcanzados en corto tiempo que sabe calcular, escribir palabras cortas y largas, reconoce a los héroes de la patria y al mártir de la escuela, realiza dibujos de familia y de manera general desarrolla con facilidad todas las actividades del proceso de aprendizaje.

Por su parte, Yainerys Silva García, profesora de educación física reconoce que tiene destreza para saltar, lanzar, correr en línea recta, aprendió a bailar suiza y el ula ula y le gusta otros juegos pasivos como la dama y el ajedrez, todo lo aprende a partir de la demostración, ella observa bien y lo hace de la misma forma, y lo hace atractivo por su destreza y la manera especial de sonreír como afirmando que es un momento de divertimento para ella.

El equipo de apoyo del “José Ramón Fuertes Cano” diseñó una estrategia individualizada que incluye la adaptación de los materiales didácticos, el uso de recursos visuales y la coordinación con especialistas en logopedia y audición.

La labor del maestro de apoyo ha sido determinante para garantizar que Cesia participe activamente en las actividades del aula y se sienta parte del grupo. La experiencia con Cesia Cabeza Herrera evidencia el impacto del trabajo articulado entre la educación especial y la escuela regular.

El centro de recurso y apoyo a la inclusión educativa de Camajuaní continúa extendiendo su labor a otras instituciones del territorio, con el propósito de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, independientemente de sus condiciones. Desde la institución se atiende un universo de 73 alumnos en condiciones de inclusión educativa, distribuidos en todos los niveles de la enseñanza, desde el círculo infantil hasta el preuniversitario.

Los maestros de apoyo del “José Ramón Fuertes Cano” ratifican su compromiso con una escuela inclusiva, donde cada estudiante encuentre las herramientas y el acompañamiento necesarios para desarrollar al máximo sus potencialidades. El caso de Cesia es solo una muestra de que, con preparación, sensibilidad y trabajo constante, la inclusión educativa es posible.