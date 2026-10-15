Triunfo popular en Brasil: el Senado aprueba la semana laboral de 40 horas

Cinco meses después de una histórica votación en la Cámara de Diputados, el Senado Brasil aprobó este miércoles en dos rondas de votación el final de la escala 6×1, un reclamo histórico de movimientos sindicales y populares cuya puesta en ley fue impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El fin de la jornada 6×1, que añade un día de descanso semanal y reduce el cómputo de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial, una propuesta electoral y una de las prioridades de Lula en este mandato, llega a 11 días del balotaje del 25 de octubre, en el que el líder progresista busca su reelección frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

“Luchamos, debatimos y presionamos para asegurarnos de que el Congreso votara este año para acabar con el 6×1. Pero la voz de la gente fue la voz que me guio para que, juntos, pudiéramos conseguir más tiempo para descansar, pasar con nuestros hijos y estar con quienes amamos”, dijo el mandatario en su primera reacción en X.

Luego de su promulgación, la medida convertirá en válido el límite de 40 horas semanales de trabajo en cinco días semanales y dos días de descanso, sin perjuicio del salario. Contemplará una implementación progresiva para facilitar la adaptación de las empresas, con un paso a 42 horas en dos meses y a 40 en un año.

Tras la votación, se vio a la bancada progresista coreando “ole, ole, ola, Lula, Lula”, en reconocimiento del liderazgo del mandatario en la defensa de la medida. Según los sindicatos, unos 22 millones de trabajadores verán reducida su jornada laboral.

En la primera ronda de votación, la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 221/2019 que da paso a la semana de cinco jornadas laborales fue aprobada con 75 votos a favor y uno en contra. El único voto en contra fue del senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Los senadores Rogério Marinho (PL-RN), Sergio Moro (PL-PR), Márcio Bittar (PL-AP) y Ciro Nogueira (Republicanos-PI) no asistieron.

En la segunda votación, el PEC al final de la escala 6×1 fue aprobado con los mismos 75 votos a favor y uno en contra. El único voto en contra fue nuevamente el senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

(Tomado de teleSUR)