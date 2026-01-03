Díaz-Canel califica agresión a Venezuela como acto de terrorismo de Estado

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel encabezó el acto de repudio y denuncia contra los ataques perpetrados por Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, Nicolás Maduro.

«¡Abajo el imperialismo inmoral y fascista!», esas fueron las primeras palabras del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, al denunciar, desde la Tribuna Antimperialista de La Habana, la agresión a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Añadió que es ese un acto de terrorismo de Estado, contra la Paz de nuestra región y un ataque inaceptable al derecho internacional.

La tierra de Bolívar es sagrada y un ataque a sus hijos, es un ataque a todos los hijos dignos de nuestra América, afirmó el Jefe de Estado.

Díaz-Canel precisó que la amenaza no es solo contra Venezuela, es contra la humanidad entera, y se sustenta sobre la doctrina de la Paz por el uso de la fuerza.

Escuche y descargue el discurso pronunciado por el Presidente Cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

«Quienes celebran el acto terrorista y fascista que acaba de cometer Estados Unidos sobre una nación soberana del continente, solo pueden hacerlo desde el odio que les nubla el juicio.

«Nadie mínimamente informado puede ignorar ni subestimar, las graves implicaciones de tales actos criminales para la paz regional y mundial.

«Por eso urge que la comunidad internacional se movilice, se articule, se coordinen en la denuncia a este flamante acto de terrorismo Estado, y del ilegal, inmoral y delictivo secuestro de un Presidente legítimo para propiciar un cambio de régimen, como si alguien ajeno al pueblo venezolano tuviera ese derecho.

«El objetivo no es nuestro hermano Maduro, no son los militares venezolanos, no es ni siquiera la falaz narrativa del narcotráfico que sostuvieron con absoluto cinismo durante semanas y meses bandidos de la peor especie como Marco Rubio.

«El muy oscuro objeto del deseo imperialista es el petróleo venezolano, son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. Solo los cínicos y los cobardes pueden cerrar ojos y oídos a las declaraciones de Trump y sus secuaces que hace apenas días reconocieron que lo que buscan son las riquezas de Venezuela, riquezas que le ha prometido abiertamente sin límites la candidata al imperio, y que ya por ahí hoy andan las noticias de que la van a apoyar para que sea la presidenta de Venezuela.

«El objetivo es también apagar el bastión de resistencia al imperialismo y de defensa de la integración regional que es la Revolución bolivariana desde la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la heroica nación».

En el encuentro, en la Tribuna Antimperialista de La Habana, cientos de capitalinos, en nombre del pueblo de Cuba, denunciaron la agresión como un acto fascista y de terrorismo de Estado, con el propósito de apoderarse de los recursos naturales de la región.

Presentes además en el acto de denuncia, miembros del Buró Político del Partido, del Secretariado de Comité Central, del Gobierno, y de las organizaciones políticas y de masas.

En rechazo a la agresión militar imperialista yanqui contra la República Bolivariana de Venezuela, y como respaldo a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y la Fusión Popular, Militar y Policial, el Gobierno Revolucionario convocó al pueblo de La Habana, en representación de toda Cuba, a un acto de condena, a las 10:00 a.m., en la Tribuna Antimperialista José Martí.

Como expresara el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se trata de un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!