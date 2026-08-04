Cuba en los Centroamericanos en la jornada de este martes

Tomado de Granma/

Este martes continúan las competencias en la cita regional y Cuba mantiene sus posibilidades de títulos.

SAIDEL HORTA DIJO ADIÓS

El subcampeón mundial Saidel Horta (60 kg), dijo adiós a la disputa de medallas en el boxeo de estos juegos centroamericanos y del caribe, al ser derrotado unánimemente por el venezolano Wilson Solorzano.

En las restantes peleas efectuadas, Dinaybi de las Nieves (51 kg), dispuso en votación dividida de la panameña Yuliett Hinestroza, y Keylor García (80 kg), venció sin contratiempos al colombiano Diego Motoa.

Carisney García (54 kg), y Yusnier Sorsano (70 kg), cerrarán en la tarde noche de hoy el cartel de la fecha.

DOS SABLAZOS EN CUARTOS DE FINAL

Orquídea Ferrer y Hershey de la Cruz cerraron su actuación en la esgrima en la etapa de cuartos de final, siendo las mejores actuaciones por Cuba en la jornada.

Orquídea cedió 15-10 ante la boricua Gabriela Hwang, mientras que Hershey lo hizo por cerrado 15-13 frente a Andrea Moros de Venezuela. Los restantes participantes fueron eliminados en la ronda de 32.

DOBLETE DORADO EN EL HOCKEY

El equipo masculino de hockey cerró su paso con medalla de oro, y Cuba concreta así un histórico doblete dorado en esta disciplina.

La final ante Trinidad y Tobago concluyó con empate a dos, y se definió en la tanda de penales. Aunque Cuba dominó todo el choque, un gol en el último tiempo de los trinitarios mandó el juego a la lotería.

Iraydis Calderón, con gol, fue el héroe de Cuba durante todo el torneo, y así lo confirmó hoy al anotar el penalti decisivo en la lucha del título.

LAS CHICAS DEL VOLEIBOL VOLVIERON A DISERTAR

El equipo femenino de voleibol se sacudió de la derrota de ayer, y ganó 3-0 (25-17, 25-16 y 25-15), ante su similar de Costa Rica.

Las chicas, similar a su primer encuentro, volvieron a disertar, apoyándose en buena defensa y cierre en la net. Nuevamente Yalain de la Peña fue la figura por Cuba, esta vez con 8 tantos.

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ADIÓS AL PODIO EN EL DECATLÓN

El decatleta Josmi Sánchez llegó a colocarle segundo este lunes tras la cuarta prueba, el salto de altura, dominado por él con 2,02 metros. Entonces sumaba 3 142 puntos, a 102 del puertorriqueño Yariel Soto.

Sin embargo, comenzó a descender a partir del cierre de la jornada inicial, los 400 metros. En la mañana de este martes tampoco pudo mantener el ritmo y se despidió de las medallas.

Fue séptimo en los 110 metros con vallas con un horrible tiempo que incluso para los 200 m es discreto: 23.64 segundos, por lo cual sumó 119 unidades, a más de 500 del penúltimo en el ordenamiento, ya condenado sin remedios. Conjeturamos una dificultad en el paso de las vallas o una molestia física como la única explicación de ese crono.

En el lanzamiento del disco terminó cuarto con 39,55 m, resultado que lo hubiera mantenido en la lucha de no haber sufrido ese percance irremontable. Tras siete eventos marcha quinto con 4 723 tantos, a más de 400 del podio cerrado por el venezolano Carlos Córdova.

DISPAROS PRECISOS

La tiradora Laina Pérez acabó segunda en la etapa de ordenamiento de la pistola de precisión a 25 metros con un resultado de 284 puntos, distribuidos en 97, 96 y 91 en las sucesivas series.

Solo apuntó mejor la guatemalteca Stefany Figueroa, autora de 286 unidades. Otra cubana, Melany Blanco, se ubicó séptima gracias a la sumatoria de 278, mientras Amanda Rodríguez ocupó el vigésimo y penúltimo puesto (257).

LEJOS DEL PODIO DE LOS MÁXIMOS ACUMULADORES

Los gimnastas cubanos Diorges Escobar, con 72,600 puntos y Rafael Catañeda (71,200) cerraron los diez puestos de cabecera en la competencia de los máximos acumuladores, dominada por el colombiano Ángel Barajas (81,100), seguido por su compatriota Camilo Vera (79,800) y por el guatemalteco Jaycko Aguilar (75,550).

Los desempeños más destacados ocurrieron en la barra fija, con Escobar tercero y Castañeda quinto. El espirituano también concluyó cuarto en las paralelas y quinto en el caballo con arzones, misma ubicación de su compañero en el caballo de salto.

CLASIFICACIONES DE LA ESGRIMA EN EL PENTATLÓN

El pentatlón moderno inició en las pruebas de esgrima. En el sexo femenino las tres cubanas (Diana Leyva, Margarita Lores y Lizandra Puente) finalizaron en los peldaños 14, 15 y 16, entre 17 competidoras. Las dos primeras exhibieron balance de seis triunfos y diez reveses, mientras la última tuvo 4 y 12.

Por los hombres existió un gran arranque de Juan Pablo Velázquez, con balance de 12 y 4 que le valió la segunda posición. Yon Pablo Martínez ancló decimotercero (6-10) y Sunel Lescano decimoséptimo y último (3-13).