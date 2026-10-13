Destaca Morales Ojeda campaña REVOLUCIÓN VIVA por aniversario 68
En su perfil en Facebook el dirigente señaló que la palabra “VIVA” expresa la vigencia de los principios de independencia, justicia social, solidaridad y soberanía en la Cuba actual, y que la conmemoración interpela tanto al presente como al futuro.
En su mensaje, subraya que en un contexto de desafíos y creciente agresividad contra la Patria, el eslogan funciona como símbolo de unidad, resistencia y continuidad de un proyecto colectivo, culminó.
REVOLUCIÓN VIVA sintetiza en un mensaje breve la idea de continuidad y energía presente de la Revolución Cubana, resaltando que el proceso iniciado en 1959 sigue siendo fuerza activa, inspiradora y movilizadora en su aniversario 68.
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