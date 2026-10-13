Proyecta Villa Clara superar este año las 14 mil toneladas de arroz

✍️Henry O. Pérez

📷Ramón Barreras

Villa Clara prevé superar este año las 14 mil toneladas de arroz listas para el consumo, a partir de una cosecha de 30 mil toneladas de arroz cáscara húmedo, informó Yanelys Saborido, directora de la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdova, durante una reunión encabezada por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa.

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En declaraciones a la prensa, Saborido atribuyó los resultados a la cooperación entre la empresa estatal y las formas de gestión no estatales.

Añadió que para 2027 la provincia proyecta sembrar al menos 15 mil hectáreas de arroz.

Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), consideró que Villa Clara ofrece un ejemplo al país en la producción de ese cereal, uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares.

Junto a Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Provincial del PCC en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora, el vicepresidente señaló que, por sus recursos hídricos y potencial productivo, el territorio villaclareño puede avanzar hacia el autoabastecimiento de arroz, a más tardar en 2028.

También pidió analizar medidas para reducir el precio del producto y recalcó que la provincia debe priorizar los granos sin descuidar las viandas, hortalizas y frutas, cuyas demandas todavía no están cubiertas.

Ihosvani Martín Peña, delegado provincial de la Agricultura, explicó que la siembra de frijol se concentra en la campaña de frío, con más de ocho mil hectáreas previstas.

Entre los obstáculos para ampliar esa producción mencionó la disponibilidad de semillas y variedades.

Asimismo, Valdés Mesa insistió en aumentar las áreas de maíz, tanto para el consumo humano como para la alimentación animal, y en impulsar la producción de soya, renglón que apenas alcanza cuatro hectáreas.

Ambos cultivos resultan necesarios para fortalecer la producción porcina, mientras que las oleaginosas requieren un programa que identifique productores y compromisos municipales.

El dirigente afirmó que el país debe planificar, estimular a quienes producen y liberar las fuerzas productivas, además de revisar los costos.

Sostuvo que, ante precios especulativos, corresponde al Gobierno proteger a la población y evitar que el mercado determine por sí solo el acceso a los alimentos.

La reunión permitió revisar las posibilidades de la provincia para elevar la producción de granos y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria, con énfasis en el arroz, el frijol, el maíz y la soya.