Desde Villa Clara: una apuesta por la energía renovable

📷✍️Mary García

En Villa Clara la apuesta por la energía renovable no se detiene y se ha convertido en la máxima del trabajo de entidades estatales y formas de gestión no estatal, con el objetivo de suplir la carencia de combustible que agrava el complejo contexto electroenergético que enfrenta nuestro país.

La instalación de paneles solares en instituciones altas consumidoras de electricidad, en las luminarias públicas de los principales parques y avenidas, así como la habilitación de solineras y estaciones de carga en barrios y comunidades alivia progresivamente aquí la vida cotidiana.

Según declaraciones de Armando Hernández, director de la ONURE en la provincia «en el territorio resulta prioritario la protección progresiva de entidades, instituciones y espacios públicos colectivos e imprescindibles, a partir de las alternativas que nos permiten hacer frente al bloqueo petrolero sin detener la cotidianidad.»

Si bien resulta aún insuficiente la incorporación de esta alternativa, lo cierto es que, de manera progresiva «también nuestra población ha ido ganando en cultura en cuanto a los bdneficios de la tecnología solar en un país tan tropical» aseguró el directivo.

A esta iniciativa se suma además la incorporación de Mipymes y proyectos de desarrollo local como importadores de equipos para la generación de energías renovables, así como transportes híbridos, una contribución fundamental al desarrollo progresivo de la ciudad a partir de un nuevo modelo de gestión más eficiente y sostenible.