Concluyeron los Talleres de Verano.

El cierre de los Talleres de Verano de la Enseñanza Artística en Villa Clara se hizo frente al Cine Camilo Cienfuegos de Santa Clara.

Cerca de 20 Talleres, con más de 50 profesores artistas, y más de 300 alumnos fue la respuesta a la convocatoria de los Talleres de Verano convocados por la Enseñanza Artística en Villa Clara.

Fue un espectáculo variado, con la obra de creación de todas las manifestaciones artísticas, donde la familia aportó apoyando a sus hijos en cada uno de los talleres, y haciendo realidad los sueños de trabajar en vivo, en forma de una gran fiesta cultural.