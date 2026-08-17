Reorganización del servicio de transportación de pasajeros
#IMPORTANTE 🏛️ COMUNICADO OFICIAL: EMPRESA PROVINCIAL DE TRANSPORTE DE VILLA CLARA
📢 Reorganización del servicio de transportación de pasajeros
Con el objetivo de minimizar el impacto de la actual situación energética del país, la Empresa Provincial de Transporte informa a la población los itinerarios actualizados para la transportación intermunicipal y urbana.
Se ha priorizado la garantía de servicios esenciales, incluyendo el traslado de profesionales de la salud, pacientes con turnos médicos, hemodiálisis y embarazadas.
A continuación, se detalla la programación por municipios:
🏥 CORRALILLO
🔹 Turnos médicos / Traslado de médicos
📅 Lunes a domingo | ⏰ 4:30 am | 🚌 Ómnibus Transmetro
🔹 Corralillo → Santa Clara (vía Sto. Domingo)
📅 Martes | ⏰ Salida 5:00 am / Regreso 2:00 pm | 🚌 Ómnibus escolar
🔹 Corralillo → Santa Clara (vía Sagua)
📅 Viernes | ⏰ Salida 5:00 am / Regreso 2:00 pm | 🚌 Ómnibus escolar
🔹 Rancho Veloz → Cárdenas
🚌 Ómnibus Transmetro (cooperado)
🔥 QUEMADO DE GÜINES
🔹 Turnos médicos
📅 Lunes a viernes | ⏰ 5:00 am | 🚌 Ómnibus escolar
🔹 Quemado → Carahatas
📅 Lunes y viernes | ⏰ 5:10 am y 5:00 pm | 🚌 Ómnibus EPT
🔹 Quemado → Salvadora
📅 Jueves | ⏰ 5:00 am | 🚌 Ómnibus EPT
🌊 SAGUA LA GRANDE
🔹 Turnos médicos
📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am | 🚌 Ómnibus escolar/EPT
🔹 Sagua → Isabela
📅 Lunes a domingo | 🚌 Ómnibus EPT
🔹 Sagua → Santa Clara
📅 Lunes a viernes | ⏰ 5:00 am (regreso 1:00 pm) / 7:00 am a 10:00 am
🔹 Finalet → Hospital / Sitiecito
📅 Lunes a domingo | ⏰ 7:00 am a 10:00 am | 🛺 Triciclos eléctricos
🔹 Hemodiálisis 🩺
📅 Lunes a domingo | 🛺 Triciclos eléctricos (según necesidad)
🔹 Funeraria 🕊️
📅 Lunes y domingo | Según necesidad
🚏 CIFUENTES
🔹 Turnos médicos
📅 L-V + sáb/dom alternos | ⏰ 7:00 am | 🚌 Ómnibus EPT
🌾 ENCRUCIJADA
🔹 Turnos médicos
📅 L-V + sáb/dom alternos | ⏰ 7:00 am
🔹 Embarazadas → Cifuentes 🤰
📅 Lunes | ⏰ 7:00 am
🔹 Calabazar → Encrucijada
📅 L-V | ⏰ 6:45 am / Retorno 7:30 am
🔹 Encrucijada → Piñón
📅 Lunes y viernes | ⏰ 6:00 am y 4:00 pm
🔹 Encrucijada → Santo Domingo
📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 6:40 am y 2:30 pm
🍃 PLACETAS
🔹 Turnos médicos
📅 Lunes a domingo | ⏰ 7:00 am | 🚌 3 ómnibus
🔹 Placetas → Falero / Zulueta / Santa Clara
📅 Lunes a viernes | ⏰ Salida 6:00 am / Retorno 4:30 pm | 🚌 Ómnibus tabaquero
🌻 CAMAJUANÍ
🔹 Turnos médicos (vueltas a Santa Clara)
📅 Lunes a domingo | ⏰ 7:00 am | 🚌 Ómnibus escolar
🔹 Camajuaní → Santa Clara
📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am / Regreso 7:30 am
🔹 Embarazadas → Caibarién 🤰
📅 Miércoles | ⏰ 7:30 am
⛪ REMEDIOS
🔹 Turnos médicos
📅 Lunes a domingo | ⏰ 6:30 am
🔹 Embarazadas 🤰
📅 Lunes | ⏰ 8:00 am
🔹 Remedios → Sancti Spíritus
📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am
🔹 Remedios → Carrillo
📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 5:00 am y 2:00 pm
🏖️ CAIBARIÉN
🔹 Turnos médicos
📅 Lunes a domingo | ⏰ 6:00 am
🔹 Caibarién → Santa Clara
📅 Lunes a domingo | ⏰ 6:00 am (regreso 8:00 am) y 7:30 am
🔹 Caibarién → Sagua / Cienfuegos
📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 5:30 am
🔹 Rutas internas (Triciclos eléctricos) 🛺
📅 Lunes a sábado | ⏰ 7:00 am a 1:00 pm
➡️ Playa | Reforma | Van Troi I | Parque La Güira | Gambito | Dolores | Remedios
🔹 Hemodiálisis 🩺
📅 Lunes a domingo | Según necesidad
🏭 RANCHUELO
🔹 Turnos médicos
📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am
🔹 Embarazadas 🤰
📅 Lunes | ⏰ 10:00 am
🔹 San Juan → Santa Clara
📅 Lunes a viernes | ⏰ 5:00 am / 6:00 am / 6:30 am
🔹 Ranchuelo → Cruces → Santa Clara
📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 5:30 am / 6:30 am
🌴 SANTO DOMINGO
🔹 Turnos médicos
📅 Lunes a domingo | ⏰ 5:00 am | 🚌 2 ómnibus escolares
🔹 Embarazadas 🤰
📅 Jueves | ⏰ 7:00 am
🔹 Sto. Dgo → Santa Clara
📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am y 6:15 am
🔹 Manacas → Santa Clara
📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 5:00 am (regreso 9:30 am)
⛰️ MANICARAGUA
🔹 Turnos médicos
📅 Lunes a domingo | ⏰ 6:30 am
🔹 Manicaragua → Santa Clara
📅 Lunes a viernes/sábado | ⏰ 5:00 am – 6:30 am
🔹 Guinía → Santa Clara
📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 6:30 am (regreso 2:00 pm)
🔹 Campana → Santa Clara
📅 Lunes a viernes | ⏰ 5:00 am (regreso 10:00 am)
🔹 Manicaragua → Jibacoa
📅 Martes y jueves | ⏰ 7:00 am y 3:00 pm
🔹 Barco de pasaje ⛵
📅 Martes | ⏰ 7:00 am
🔹 Mataguá → Santa Clara
📅 Lunes a sábado | ⏰ 6:15 am (regreso 10:00 am)
🏙️ SANTA CLARA (Rutas urbanas)
🔹 Mercado → Universidad | L-V
🔹 Rep. José Martí → Sakenaff | ⏰ 7:00 / 7:30 am
🔹 Rep. José Martí → CPA Juan F. Aro | ⏰ 6:45 am
🔹 Rep. José Martí → Hatillo | ⏰ 5:45 am
🔹 Rep. José Martí → Parque | ⏰ 7:00 / 8:30 / 11:00 am
🔹 Parque → Hospital | ⏰ 7:00 / 8:00 / 10:00 am
🔹 Antón Díaz → Parque | ⏰ 7:00 / 9:00 / 11:00 am
🔹 Policlínico Marta Abreu → Circunvalación | ⏰ 7:30 / 8:30 am
🔹 Santa Clara → Cienfuegos | ⏰ 6:00 am (regreso 11:00 am)
🔹 José Martí → Parque (motonetas) | ⏰ 7:00-11:30 am / 1:00-4:00 pm
🔹 José Martí → Parque (Tren 🚂) | ⏰ 7:00 / 8:00 / 9:00 / 10:00 am
⚠️ NOTA INFORMATIVA:
La Empresa Provincial de Transporte exhorta a la población a tener en cuenta que la prestación de estos servicios está sujeta a la disponibilidad de combustible, recursos técnicos y la situación energética del país. Los horarios pueden experimentar variaciones puntuales.
🏢 Dirección: Cuba Nº 70 e/ Candelaria y San Cristóbal, Santa Clara.
📞 Atención a la población: (42) 207518-21 Ver menos
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