#IMPORTANTE 🏛️ COMUNICADO OFICIAL: EMPRESA PROVINCIAL DE TRANSPORTE DE VILLA CLARA

📢 Reorganización del servicio de transportación de pasajeros

Con el objetivo de minimizar el impacto de la actual situación energética del país, la Empresa Provincial de Transporte informa a la población los itinerarios actualizados para la transportación intermunicipal y urbana.

Se ha priorizado la garantía de servicios esenciales, incluyendo el traslado de profesionales de la salud, pacientes con turnos médicos, hemodiálisis y embarazadas.

A continuación, se detalla la programación por municipios:

🏥 CORRALILLO

🔹 Turnos médicos / Traslado de médicos

📅 Lunes a domingo | ⏰ 4:30 am | 🚌 Ómnibus Transmetro

🔹 Corralillo → Santa Clara (vía Sto. Domingo)

📅 Martes | ⏰ Salida 5:00 am / Regreso 2:00 pm | 🚌 Ómnibus escolar

🔹 Corralillo → Santa Clara (vía Sagua)

📅 Viernes | ⏰ Salida 5:00 am / Regreso 2:00 pm | 🚌 Ómnibus escolar

🔹 Rancho Veloz → Cárdenas

🚌 Ómnibus Transmetro (cooperado)

🔥 QUEMADO DE GÜINES

🔹 Turnos médicos

📅 Lunes a viernes | ⏰ 5:00 am | 🚌 Ómnibus escolar

🔹 Quemado → Carahatas

📅 Lunes y viernes | ⏰ 5:10 am y 5:00 pm | 🚌 Ómnibus EPT

🔹 Quemado → Salvadora

📅 Jueves | ⏰ 5:00 am | 🚌 Ómnibus EPT

🌊 SAGUA LA GRANDE

🔹 Turnos médicos

📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am | 🚌 Ómnibus escolar/EPT

🔹 Sagua → Isabela

📅 Lunes a domingo | 🚌 Ómnibus EPT

🔹 Sagua → Santa Clara

📅 Lunes a viernes | ⏰ 5:00 am (regreso 1:00 pm) / 7:00 am a 10:00 am

🔹 Finalet → Hospital / Sitiecito

📅 Lunes a domingo | ⏰ 7:00 am a 10:00 am | 🛺 Triciclos eléctricos

🔹 Hemodiálisis 🩺

📅 Lunes a domingo | 🛺 Triciclos eléctricos (según necesidad)

🔹 Funeraria 🕊️

📅 Lunes y domingo | Según necesidad

🚏 CIFUENTES

🔹 Turnos médicos

📅 L-V + sáb/dom alternos | ⏰ 7:00 am | 🚌 Ómnibus EPT

🌾 ENCRUCIJADA

🔹 Turnos médicos

📅 L-V + sáb/dom alternos | ⏰ 7:00 am

🔹 Embarazadas → Cifuentes 🤰

📅 Lunes | ⏰ 7:00 am

🔹 Calabazar → Encrucijada

📅 L-V | ⏰ 6:45 am / Retorno 7:30 am

🔹 Encrucijada → Piñón

📅 Lunes y viernes | ⏰ 6:00 am y 4:00 pm

🔹 Encrucijada → Santo Domingo

📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 6:40 am y 2:30 pm

🍃 PLACETAS

🔹 Turnos médicos

📅 Lunes a domingo | ⏰ 7:00 am | 🚌 3 ómnibus

🔹 Placetas → Falero / Zulueta / Santa Clara

📅 Lunes a viernes | ⏰ Salida 6:00 am / Retorno 4:30 pm | 🚌 Ómnibus tabaquero

🌻 CAMAJUANÍ

🔹 Turnos médicos (vueltas a Santa Clara)

📅 Lunes a domingo | ⏰ 7:00 am | 🚌 Ómnibus escolar

🔹 Camajuaní → Santa Clara

📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am / Regreso 7:30 am

🔹 Embarazadas → Caibarién 🤰

📅 Miércoles | ⏰ 7:30 am

⛪ REMEDIOS

🔹 Turnos médicos

📅 Lunes a domingo | ⏰ 6:30 am

🔹 Embarazadas 🤰

📅 Lunes | ⏰ 8:00 am

🔹 Remedios → Sancti Spíritus

📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am

🔹 Remedios → Carrillo

📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 5:00 am y 2:00 pm

🏖️ CAIBARIÉN

🔹 Turnos médicos

📅 Lunes a domingo | ⏰ 6:00 am

🔹 Caibarién → Santa Clara

📅 Lunes a domingo | ⏰ 6:00 am (regreso 8:00 am) y 7:30 am

🔹 Caibarién → Sagua / Cienfuegos

📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 5:30 am

🔹 Rutas internas (Triciclos eléctricos) 🛺

📅 Lunes a sábado | ⏰ 7:00 am a 1:00 pm

➡️ Playa | Reforma | Van Troi I | Parque La Güira | Gambito | Dolores | Remedios

🔹 Hemodiálisis 🩺

📅 Lunes a domingo | Según necesidad

🏭 RANCHUELO

🔹 Turnos médicos

📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am

🔹 Embarazadas 🤰

📅 Lunes | ⏰ 10:00 am

🔹 San Juan → Santa Clara

📅 Lunes a viernes | ⏰ 5:00 am / 6:00 am / 6:30 am

🔹 Ranchuelo → Cruces → Santa Clara

📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 5:30 am / 6:30 am

🌴 SANTO DOMINGO

🔹 Turnos médicos

📅 Lunes a domingo | ⏰ 5:00 am | 🚌 2 ómnibus escolares

🔹 Embarazadas 🤰

📅 Jueves | ⏰ 7:00 am

🔹 Sto. Dgo → Santa Clara

📅 Lunes a viernes | ⏰ 6:00 am y 6:15 am

🔹 Manacas → Santa Clara

📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 5:00 am (regreso 9:30 am)

⛰️ MANICARAGUA

🔹 Turnos médicos

📅 Lunes a domingo | ⏰ 6:30 am

🔹 Manicaragua → Santa Clara

📅 Lunes a viernes/sábado | ⏰ 5:00 am – 6:30 am

🔹 Guinía → Santa Clara

📅 Lun-Mié-Vie | ⏰ 6:30 am (regreso 2:00 pm)

🔹 Campana → Santa Clara

📅 Lunes a viernes | ⏰ 5:00 am (regreso 10:00 am)

🔹 Manicaragua → Jibacoa

📅 Martes y jueves | ⏰ 7:00 am y 3:00 pm

🔹 Barco de pasaje ⛵

📅 Martes | ⏰ 7:00 am

🔹 Mataguá → Santa Clara

📅 Lunes a sábado | ⏰ 6:15 am (regreso 10:00 am)

🏙️ SANTA CLARA (Rutas urbanas)

🔹 Mercado → Universidad | L-V

🔹 Rep. José Martí → Sakenaff | ⏰ 7:00 / 7:30 am

🔹 Rep. José Martí → CPA Juan F. Aro | ⏰ 6:45 am

🔹 Rep. José Martí → Hatillo | ⏰ 5:45 am

🔹 Rep. José Martí → Parque | ⏰ 7:00 / 8:30 / 11:00 am

🔹 Parque → Hospital | ⏰ 7:00 / 8:00 / 10:00 am

🔹 Antón Díaz → Parque | ⏰ 7:00 / 9:00 / 11:00 am

🔹 Policlínico Marta Abreu → Circunvalación | ⏰ 7:30 / 8:30 am

🔹 Santa Clara → Cienfuegos | ⏰ 6:00 am (regreso 11:00 am)

🔹 José Martí → Parque (motonetas) | ⏰ 7:00-11:30 am / 1:00-4:00 pm

🔹 José Martí → Parque (Tren 🚂) | ⏰ 7:00 / 8:00 / 9:00 / 10:00 am

⚠️ NOTA INFORMATIVA:

La Empresa Provincial de Transporte exhorta a la población a tener en cuenta que la prestación de estos servicios está sujeta a la disponibilidad de combustible, recursos técnicos y la situación energética del país. Los horarios pueden experimentar variaciones puntuales.

🏢 Dirección: Cuba Nº 70 e/ Candelaria y San Cristóbal, Santa Clara.

📞 Atención a la población: (42) 207518-21 Ver menos