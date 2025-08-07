Desde Villa Clara, sindicalistas en compromiso con Cuba y la Revolución

Con la presencia de Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, los sindicalistas villaclareños ratificaron el compromiso de defender siempre la obra social que nos ha traído hasta aquí.

El espacio fue oportuno para que la máxima dirigencia de la clase obrera cubana reiterara la necesidad urgente del fortalecimiento de la política de cuadros en la provincia y el incremento de la sindicalización de la fuerza de trabajo en el sector privado.

En el encuentro se enfatizó en la importancia de consolidar la unidad de los trabajadores para enfrentar los retos económicos y sociales, donde la CTC debe ser un pilar en la defensa de los derechos laborales y en la movilización para cumplir los planes productivos, en un contexto en que la cohesión es clave para avanzar.