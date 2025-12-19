Santa Clara: otra vez de fiesta el Humor Gráfico durante su 24 Salón Internacional

✍🏻 Gretta Espinosa Clemente/CMHW

Como ya es habitual cada diciembre, desde este 18 Santa Clara acoge la tradicional fiesta del humor gráfico, como parte de la edición número 24 del Salón Internacional de esa manifestación. El evento es auspiciado por el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas en Villa Clara.

Alfredo Martirena, director de la publicación humorística villaclareña «Melaíto», y miembro del comité organizador del certamen, confesó «estar impresionado por la calidad de las obras provenientes de dibujantes de varias partes del mundo».

El también prestigioso caricaturista villaclareño añadió que dos exposiciones nutren este 19 de diciembre el programa del Salón: la primera de ellas abre al público en el Foro Agesta de la UNEAC a las 3.00 de la tarde, bajo el nombre «Paradoja del arquero», y de la autoría de Jorge A. Rodriquez Ávila, «Avilarte».

Cartel cortesía de la UNEAC en Villa Clara

La segunda muestra quedará inaugurada a las 5.00 de la tarde de este propio viernes en la Galería «Mejunje»; bajo el título «Ríete pa que no te duela», y lleva la firma del avileño Osvaldo Gutiérrez, «Osval».

Cartel cortesía de la UNEAC en Villa Clara

En el panorama del humor gráfico cubano contemporáneo, Osval resalta por su sagacidad y abordaje crítico desde el dibujo de fenómenos cotidianos, siempre con un excelente manejo de la comicidad y los recursos comunicativos de la caricatura editorial, cultivada por él para publicaciones como el semanario «Invasor», de Ciego de Ávila; Escambray, de Sancti Spìritus; entre otros rotativos.

En el programa de la 24 edición del Salón Internacional de Humor Gráfico, está concebida además la premiación del certamen este sábado 20, a las 10 de la mañana.

La fiesta santaclareña de la caricatura comprende asimismo el homenaje a «Melaíto» en su cumpleaños, pues la publicación nació un 20 de diciembre de 1968, y desde entonces ha calado en el imaginario popular villaclareño y cubano por su excelente manejo del chiste para ilustrar, siempre desde una postura crítica, disímiles situaciones y problemáticas de la realidad nacional.