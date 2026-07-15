De cumpleaños la gloriosa Santa Clara

Tomado de CMHW/

Santa Clara celebra hoy su aniversario 337, en medio de un panorama muy complejo para el país, pero con el mismo cariño de los que nacieron en esta tierra santa y clara, apegados a su identidad, su cultura y su historia.

mejores galas, del deterioro de algunas de sus edificaciones, como resultado de los impactos de la crisis económica y social que vive nuestro país y de las heridas del bloqueo, Santa Clara llega a sus 337 años como testigo vívido de una ciudad que, como una dama hermosa, optimista, con fe en su pueblo y en un mañana mejor, abre los brazos a sus hijos y sus hijas, a sus tradiciones y su historia, a su pasado, su presente, y con la vista puesta en el futuro de muchas generaciones que harán de esta tierra su alma y el sentido de su vida.