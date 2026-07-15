📢 *Nota informativa sobre la transportación para el acto de graduación de la UCLV en Villa Clara*

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas informa a la comunidad universitaria sobre la transportación organizada para el acto de graduación en Villa Clara, la cual se garantizará solo para los graduados.

🚍 *Salidas desde los municipios*

Los ómnibus partirán desde las Asambleas Municipales, con la excepción de Calabazar de Sagua, donde la salida será desde el parque de la localidad y realizará una parada en la Asamblea Municipal del Poder Popular de Encrucijada.

🕔 *Horarios de salida*

– 5:00 a. m.: Corralillo.

– 5:30 a. m.: Quemado de Güines.

– 6:00 a. m.: Caibarién, Remedios y Sagua la Grande.

– 6:30 a. m.: Camajuaní, Placetas, Manicaragua, Calabazar-Encrucijada, Santo Domingo, Ranchuelo y Cifuentes.

🚍 *Santa Clara*

– 6:30 a. m.: dos ómnibus desde Antón Díaz (recogen en el reparto José Martí).

– Dos ómnibus desde la parada de la ruta 3, con varios viajes.

⏰ *Horario de retorno:* 1:30 p. m.

📞 Para cualquier información adicional, los interesados deben comunicarse con los directores de los Centros Universitarios Municipales.

La UCLV acompaña a sus graduados en este día de celebración, y reafirma su compromiso con la excelencia en la formación de profesionales.

#VillaClaraConTodos