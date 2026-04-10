Dan a conocer balance de devastadores daños en Irán y el Líbano

Mientras Washington y Teherán se alistan para dialogar este sábado en Islamabad, tras más de 40 días de agresión conjunta de EE. UU. e Israel contra Irán, el presidente de la Media Luna Roja de la nación persa, Hossein Kolivand, ofreció detalles acerca de los daños humanos y materiales que esa acción ha dejado en la República Islámica.

De acuerdo con reportes de prensa, unas 125 000 unidades civiles han sido dañadas en todo el territorio. Entre las infraestructuras afectadas se encuentran 900 centros educativos, incluyendo 32 universidades y 857 escuelas, informó Telesur.

La nota añade que, en cuanto al sistema de salud –que también ha sido blanco directo de los bombardeos– alrededor de 339 centros sanitarios y 20 instalaciones de la Media Luna Roja y numerosas ambulancias, resultaron destruidos o inoperativos. Asimismo, la escalada belicista alcanzó 100 000 viviendas y 23 500 establecimientos comerciales.

Con respecto al balance de víctimas, el jefe de la Organización de Medicina Forense de Irán, Abás Masjedi Arani, precisó que la cifra superas las 3 000 muertes. De ellas, no fue posible identificar inicialmente al 40 %, a causa de la gravedad de las lesiones, lo que deja al descubierto la ferocidad de los ataques.

Entretanto, el Ministerio de Salud señaló que al menos 220 menores engrosan la lista de fallecidos. Además, se registran 30 205 heridos, de los cuales 2 000 son niños y casi 5 000 son mujeres.

Por otra parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió, a través de una declaración oficial, que la intensificación de las hostilidades en el Líbano está dejando un «precio devastador e inhumano para los niños».

Unos 33 niños cayeron mártires y 153 resultaron heridos en cuestión de minutos, aun cuando se había acordado un alto el fuego de dos semanas.

«Niños y familias se enfrentaron a una ola de bombardeos que asolaron comunidades enteras con consecuencias devastadoras», aseveró la agencia internacional.

También puntualizó que más de un millón de personas han sido desplazadas, incluidos 390 000 niños, algunos por segunda, tercera o incluso cuarta vez.

En ese sentido, recordó que «el Derecho internacional humanitario es claro: los civiles, incluidos los niños, deben ser protegidos en todo momento». A la par, instó a todas las partes a tomar las precauciones posibles para proteger a la población y garantizar un acceso humanitario seguro y sin restricciones, y enfatizó que el uso de armas explosivas de amplio alcance en zonas densamente pobladas «representa una amenaza mortal para los niños», por lo cual debe cesar.