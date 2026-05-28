Estados Unidos repite ataque contra Irán, según despacho de Reuters

Tomado de Cubadebate /

Fuerzas de Estados Unidos atacaron una instalación militar iraní en la zona del estrecho de Ormuz, en medio de la frágil tregua entre Washington y Teherán y las conversaciones para alcanzar la paz. Así lo afirmó un funcionario estadounidense a la agencia británica Reuters.

De acuerdo con la fuente, el emplazamiento militar representaba una «amenaza para las fuerzas estadounidenses y el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz». Asimismo, indicó que el Ejército norteamericano interceptó y derribó varios drones iraníes que constituían «una amenaza similar».

Al mismo tiempo, la agencia iraní Fars News reportó que se escucharon tres explosiones en Bandar Abbas, uno de los principales puertos del país persa ubicado en la estratégica vía marítima.

Advertencia de Irán

Por su parte, Ali Naderi, subdirector de relaciones públicas de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), aseguró que, en caso de que los enemigos de Irán vuelven a atacar, les espera una respuesta «como nunca antes la han visto».

«Si los enemigos recurren una vez más a la acción militar, el método de confrontación de la República Islámica será diferente al que han presenciado hasta ahora, y se enfrentarán a una nueva cara e imagen del poderío bélico de Irán en el campo de batalla», afirmó.