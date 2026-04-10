Fotos de la autora Ballet infantil “Marta Anido”, antesala de la Fiesta de la Danza en Santa Clara

✍️📸Leonor Esther Martínez/CMHW

l Ballet Infantil “Marta Anido”, con música en vivo del Ensemble estudiantil “Néstor Palma”, hicieron en conjunto una impresionante demostración en el espacio que cada viernes protagoniza la Enseñanza Artística en el parque “Las Arcadas”.

Resultó el preámbulo a la Fiesta de la Danza santaclareña, y un momento de agasajo a la maestra Marta Anido.

Explicó a la radio Yeni Lacaba, jefa de cátedra de esa disciplina, que el proyecto de Ballet del Centro lleva por nombre compañía infantil “Marta Anido” porque fue ella la fundadora de la Escuela de Ballet en la provincia, y son estos niños la continuidad de lo que ella inició. Y aunque en estos tiempos tienen menor frecuencia de clases, han podido demostrar en público el esfuerzo y los resultados entre los estudiantes y sus familias, los colectivos de trabajo, los directivos.

El maestro Juanito Águila Mendoza dirigió la Camerata estudiantil “Néstor Palma”, que nuevamente defendió en vivo la música cubana y universal, incluso, acompañaron a los bailarines de muy cortas edades hasta los jóvenes estudiantes.