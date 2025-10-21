Convención Científica Internacional UCLV 2025, una apuesta por la ciencia

La primera jornada de la V Convención Científica Internacional UCLV 2025 comenzó con múltiples actividades en el amplio cronograma previsto por el evento.

La presentación de ponencias de los diferentes simposios dio comienzo a los debates sobre los resultados científicos presentados desde diversas geografías.

En horas de la tarde fue entregada la categoría especial Profesor Invitado como parte del 21 Simposio de Ingeniería Eléctrica a DrC. Olivier Schalm, de la Academia marítima de Amberes y el sello 70 aniversario a la DraC. Harriet Thomson de la universidad de Glasgow, ambos con una extensa trayectoria científica y vínculos con la casa de altos estudios villaclareña.

Durante la jornada del martes se realizarán la firma de convenios de colaboración y continuará la jornada científica en este espacio internacional que propicia estrechar vínculos desde la innovación y la ciencia