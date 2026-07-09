Constata Díaz-Canel novedosas soluciones energéticas y constructivas

Tomado de Granma /

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este miércoles, en La Habana, entidades de la industria cubana dedicadas a soluciones energéticas y constructivas para contribuir al desarrollo sostenible del país y a la defensa.

Esta visita forma parte de los intercambios que el mandatario realiza frecuentemente con colectivos laborales.

Acompañado del primer ministro, Manuel Marrero Cruz; del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera –ambos miembros del Buró Político–, así como por varios integrantes del Consejo de Ministros, el mandatario recorrió un taller destinado a la producción de paneles de poliestireno expandido con malla electrosoldada: un sistema constructivo moderno que consiste en paneles prefabricados, utilizados principalmente para levantar muros y paredes.

Es esta una solución económica, rápida y altamente eficiente para la construcción de viviendas, gracias al considerable ahorro de cemento (entre el 20 % y el 30 %) y de acero (superior al 50 %).

Según se explicó, se trabaja en dos tipologías de casas muy confortables, cuyas cimentaciones ya están ejecutadas tanto en La Habana como en la región central y oriental del país.

Aunque la principal aplicación de esta tecnología está dirigida a la construcción de viviendas, también ofrece excelentes resultados tanto en el revestimiento de las conocidas «casas contenedores» como en el de los contenedores refrigerados. El Jefe de Estado pudo constatar allí la puesta en marcha de estas experiencias.

La jornada incluyó, además, una visita a una línea de montaje de paneles solares, donde se han fabricado más de 3 200 en lo que va de año.

Este logro, además de su comercialización, ha permitido comenzar la instalación de sistemas fotovoltaicos en la propia entidad, con el fin de independizarse del Sistema Eléctrico Nacional y no detener la producción ante la crisis energética que enfrenta el país, consecuencia del recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos y el cerco petrolero, que sobrepasa los seis meses.

Se conoció que, con la llegada de nuevos inversores y baterías destinados al campo fotovoltaico, la fábrica de paneles solares estará en condiciones de establecer un sistema de doble turno de trabajo, asegurando una producción de 120 paneles diarios.

El Presidente cubano destacó estas soluciones modernas, ágiles y funcionales, e hizo un llamado a generalizar las experiencias a otras regiones y entidades de la nación.