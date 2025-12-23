Reciben en Villa Clara brigadas de trabajadores de ETECSA tras labores recuperación por el huracán Melissa

Las brigadas de trabajadores de ETECSA de Villa Clara que laboraron en la provincia de Santiago de Cuba tras el paso del huracán Melissa, fueron recibidas por autoridades del Partido, el gobierno y la CTC en la provincia.

Durante más de treinta días varias brigadas con un total de 38 trabajadores de ETECSA de seis municipios villaclareños laboraron en la recuperación de las telecomunicaciones en la provincia de Santiago de Cuba tras la estela de destrucción dejadas por el evento meteorológico.

La división territorial de ETECSA fue el espacio que le dio la bienvenida a casa a estos héroes, quienes vivieron historias de dolor, de sacrificio, pero también de agradecimiento sincero.

Durante el recibimiento se reconoció el quehacer de los 38 brigadistas, quienes en condiciones muy difíciles y hasta en ocasiones enfermos, trabajaron extensas jornadas para en el menor tiempo rehabilitar las telecomunicaciones en el municipio Segundo Frente, fundamentalmente en la sustitución de postes caídos y cuatro kilometros de cables caídos.

De igual forma, el Partido y el Gobierno entregaron un reconocimiento especial a la División Territorial de ETECSA por su aporte y solidaridad incondicional a varios territorios de la oriental provincia, así como por su disposición permanente ante la ocurrencia de eventos climatológicos en cualquier lugar de la isla.

Las palabras de bienvenidas fueron pronunciadas por Roberto Morales Pérez, director territorial de ETECSA, quien evocó los momentos y vicisitudes vividas por los brigadistas en medio de un escenario adverso.

Maglyn del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en el territorio, felicitó a los trabajadores de ETECSA, quienes pusieron en alto el nombre de la provincia al escribir un nuevo capítulo de heroísmo y altruismo.