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Conmemoran en Villa Clara aniversario 29 de la llegada de los restos del Che

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Con el pesar y la emoción que aún despierta la pérdida de Ernesto Che Guevara, el pueblo villaclareño rindió homenaje al Guerrillero Heroico, al conmemorarse el aniversario 29 de la llegada de sus restos a Cuba.

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La jornada reunió a adolescentes y jóvenes, acompañados por las principales autoridades políticas del territorio, para evocar la vida y la obra del Che.

IMG-20261014-WA0066-300x225 Conmemoran en Villa Clara aniversario 29 de la llegada de los restos del Che

A través de varios números culturales, los participantes expresaron su respeto y admiración por quien entregó su vida a la lucha por la justicia y la libertad.

A casi tres décadas de su regreso a la Patria, la fecha conserva un profundo significado para el pueblo cubano. La pérdida del Che sigue siendo motivo de dolor, pero también de orgullo: su ejemplo, sus ideas y su compromiso permanecen vivos en la memoria de generaciones de cubanos.

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En Villa Clara, tierra que guarda sus restos, el homenaje reafirmó la voluntad de mantener vigente su legado.

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