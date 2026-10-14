Diorges Escobar se perderá Mundial de Gimnasia por lesión

La gimnasia artística cubana no tendrá representantes en el Campeonato Mundial de Róterdam 2026, que se celebrará del 17 al 25 de octubre en Países Bajos, luego de que el espirituano Diorges Escobar causara baja por una lesión en el hombro.

La información la dio a conocer a JIT Pedro Pablo Barrios, comisionado nacional de la disciplina, y más tarde el propio gimnasta confirmó la noticia a través de la página de Instagram de Gimnasia Latina.

Esta lesión le impedirá competir en una cita llamada a ser su primera gran parada del nuevo ciclo olímpico con vistas a Los Ángeles 2028.

El gimnasta venía de conquistar la medalla de bronce en las barras paralelas del Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, con una puntuación de 13.700, y tenía previsto medirse con la élite mundial en el concurso completo.

Por su parte, la camagüeyana Keyla Leyva, la otra representante cubana clasificada para el certamen mundialista, no asistirá por limitaciones presupuestarias.

La lid del orbe está considerada una de las citas más importantes del calendario internacional de la gimnasia artística.

En Róterdam, los únicos boletos a Los Ángeles 2028 que se repartirán estarán destinados a los tres conjuntos que ocupen el podio por equipos en cada rama.

La distribución de los cupos individuales para el concurso completo no comenzará hasta el Campeonato Mundial de Chengdú 2027, cita en la que se otorgarán pasajes a los ocho mejores hombres y 14 mejores mujeres del listado elegible, con un límite de una plaza por país.

(Tomado de JIT)