Condecoran con Sello 60 aniversario de la Docencia Medica a trabajadores destacados

La Universidad Medica de Villa Clara realizó este viernes el acto de condecoración por el 60 aniversario de la docencia médica en la Región Central y el 50 de la creación de la institución docente.

El aula magna de la prestigiosa academia médica fue el escenario para la entrega del sello 60 aniversario a 17 profesores trabajadores de la institución con una reconocida trayectoria laboral y docente.

Momento especial de la jornada fue la entrega del Premio del Rector a la Excelencia en el Trabajo Político e ideológico con los estudiantes a tres profesores, reconocimiento que avala tan significativa labor docente en tiempos difíciles.

El acto de condecoración por el 60 aniversario del inicio de la docencia médica en la Región Central y el 50 de la creación de la institución educativa fue también oportunidad para la entrega del Carne del Partido Comunista de Cuba a docentes y estudiantes.

La jornada estuvo presidida por Yaily García Mena, funcionaria del Comité Provincial del PCC que atiende el sector de la salud y el Doctor en Ciencias; Calixto Orozco Muñoz, rector de esta casa de altos estudios, quien felicitó a los condecorados y los exhortó a continuar aportando a la formación de los nuevos profesionales de la salud en Villa Clara.

La docencia médica en la Región Central inició el 21 de noviembre de 1966 respondiendo a las nuevas concepciones de la Salud Pública como parte del programa del Moncada.