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Condecoran con Sello 60 aniversario de la Docencia Medica a trabajadores destacados

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La Universidad Medica de Villa Clara realizó este viernes el acto de   condecoración por el 60 aniversario de la docencia médica en la  Región Central y el 50 de la creación de la institución docente.

El aula magna de la prestigiosa academia médica fue el escenario para  la entrega del sello 60 aniversario a 17 profesores trabajadores de la  institución con una  reconocida trayectoria  laboral y docente.

Momento especial de la  jornada fue la entrega del Premio del Rector a la Excelencia en el Trabajo Político e ideológico con los estudiantes a  tres profesores, reconocimiento que avala tan significativa labor docente en tiempos difíciles.

El acto de condecoración por el 60 aniversario del inicio de la docencia  médica en la Región Central  y el 50 de la creación de la institución  educativa fue también oportunidad para la entrega del Carne del Partido Comunista de Cuba a docentes y estudiantes.

La jornada estuvo presidida por Yaily García Mena, funcionaria del Comité Provincial del PCC que atiende el sector de la salud y el Doctor  en Ciencias; Calixto Orozco Muñoz, rector de esta casa de altos estudios, quien felicitó a los condecorados y los exhortó a continuar aportando a  la formación de los nuevos profesionales de la salud en Villa Clara.

La docencia médica en la Región Central inició el 21 de noviembre de 1966 respondiendo a las nuevas concepciones de la Salud Pública  como parte del programa del Moncada.

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