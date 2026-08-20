Condecoran a villaclareñas destacadas con la Distinción 23 de agosto

✍️📷Dalia Reyes Perera/CMHW

Porque son protagonistas de estos tiempos, guerreras vencedoras de imposibles, más de veinte villaclareñas, procedentes de diversos sectores, fueron condecoradas con la Distinción 23 de agosto, que otorga la Federación de Mujeres Cubanas.

Todas tienen un historial y una rica vida en la FMC y de respaldo al proyecto social cubano, desde diferentes trincheras, con aportes sustanciales a la economía y a la esfera social.

El acto, realizado en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí, en Santa Clara, fue presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Aydiloide Bernal Villegas, integrante del Comité Central, Milaxy Yanet Sánchez Armas, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, y Diamela López Valdés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal en Santa Clara, así como Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en Villa Clara, otras autoridades de la provincia, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

En sus rostros, la satisfacción del deber cumplido, el compromiso renovado con una organización que bajo el liderazgo de Vilma Espín, defendió los principios de la Revolución, la igualdad, la equidad, y la emancipación que colocó a las cubanas en el centro de un país que cambió para siempre sus destinos y el futuro de sus hijas e hijos.

Keytia Bacallao, integrante del Secretariado Provincial de la FMC dio lectura a la resolución que otorga al alto reconocimiento a quienes han dedicado su vida a hacer por Cuba, por la igualdad y la equidad.

Todas manifestaron el orgullo por llevar esta medalla en sus pechos, lo cual implica, dijeron, mayor compromiso para seguir haciendo desde las comunidades, centros laborales y en cada municipio, en defensa de la Revolución.