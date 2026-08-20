Aprueba Consejo de Estado cuatro nuevos decretos leyes y evalúa cómo contribuir desde el municipio a las transformaciones económicas y sociales

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Cuatro nuevos decretos leyes fueron aprobados por el Consejo de Estado, en su sesión ordinaria celebrada este miércoles encabezada por el presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La primera de estas disposiciones normativas, el decreto ley «Modificativo de los decretos leyes 88 “Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas”, 89 “De las cooperativas no agropecuarias” y 90 “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia”» ­–presentada por Lázara Mercedes López-Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales– tiene como objetivo eliminar restricciones, favorecer el desarrollo y diversidad del sistema empresarial del país; en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales relacionadas con el modelo de gestión de los actores económicos en materia de aprobación, clasificación, organización, funcionamiento y autonomía.

El decreto ley «Del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil para Vehículos de Transporte Terrestre de Motor», expuesto por Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, tiene en cuenta la necesidad de unificar los regímenes de responsabilidad civil por riesgo creado, derivados de la conducción de vehículos de motor estableciendo la obligatoriedad de la suscripción de un contrato de seguro para todo titular de un vehículo de motor de transporte terrestre que circule por las vías públicas y férreas del territorio nacional, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo con las transformaciones económicas y sociales.

En tanto, el decreto ley «Sobre Licitaciones», presentado por Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, tiene por objeto regular la licitación como método general de selección de contrapartes para la contratación de bienes, servicios, obras, gestión de espacios, capacidades productivas o cualquier otra forma de empleo de recursos del Estado por parte de los actores económicos, tanto estatales como no estatales, en el marco de la economía socialista y el perfeccionamiento del modelo económico y social cubano.

Por su parte, el decreto ley «Modificativo del decreto ley 22 “Arancel de Aduanas de la República de Cuba para las Importaciones sin Carácter Comercial”», comentado por el Ministro de Finanzas y Precios, está también en consonancia con las transformaciones económicas y sociales aprobadas con el propósito de autorizar la importación con carácter comercial de mercancías por personas naturales en su condición de pasajeros y por envíos, por la vía no comercial, sin que ello constituya una actividad de comercio exterior.

Un profundo debate desarrolló posteriormente el Consejo de Estado con vistas a continuar fortaleciendo en cada territorio el movimiento popular-participativo «Mi Barrio por la Patria», en función de potenciar la participación popular, contribuir a la solución colectiva de los problemas y aportar con unidad a las prioridades del país y a las necesidades del ámbito local desde sus tres frentes principales de trabajo: Barrio Seguro, Barrio Productivo y Barrio Participativo.

Tras la exposición de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, de la marcha de la implementación e impacto del referido movimiento, enriquecida a partir de la información aportada por gobernadores, presidentes de asambleas municipales, representantes de organizaciones políticas, de masas y sociales, y la población; Esteban Lazo destacó la relevancia a esta iniciativa en el barrio y la comunidad que promueve la participación popular y el movimiento de masas como esencias de la Revolución, especialmente en la circunscripción y el consejo popular.

En la jornada, José Luis Toledo Santander, secretario del legislativo cubano, presentó la propuesta de acciones a realizar por las asambleas municipales del Poder Popular para la implementación y cumplimiento de las transformaciones económicas y sociales.

Entre otras iniciativas, se refuerza el papel del consejo popular en la evaluación de las cuestiones de mayor impacto en la comunidad, el impulso al movimiento popular-participativo «Mi Barrio por la Patria» y al control popular como complemento del control administrativo en la demarcación, un aspecto abordado también en la sesión, especialmente en los resultados de los acuerdos para perfeccionar e incrementar el ejercicio del control y la participación popular.

En la sesión ordinaria del Consejo de Estado –que contó también con la participación de los directivos de las comisiones parlamentarias– fueron chequeados los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas.