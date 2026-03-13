Comparecencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República

Al comenzar su comparecencia ante medios de comunicación –a los que felicitó, en vísperas del Día de la Prensa Cubana–, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó sobre la realización de conversaciones recientes con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Afirmó que se informa sobre este proceso bilateral «exactamente el momento en que ocurre», al margen de las múltiples especulaciones generadas sobre el tema.

Dijo que son procesos que se hacen con discreción, que son largos, y ahora está en la fase inicial, y suceden en correspondencia con la consistente política que ha defendido la Revolución Cubana en su historia, dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución, y por él.

Aseguró que estos intercambios han sido favorecidos con la participación de actores internacionales, como ha pasado en procesos similares en años precedentes, y ejemplificó el que se sostuvo con la administración del presidente Barack Obama, conducido por el General de Ejército.

El Presidente cubano mencionó los tres propósitos principales del proceso actual:

1. Determinar qué problemas bilaterales necesitan solución.

2. Establecer posibles vías de solución para estos problemas.

3. Determinar si hay voluntad para concretar acciones en beneficio de nuestros pueblos, lo que implica identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambos países

Aseveró que nunca será práctica de la Revolución responder a campañas especulativas. Dijo que se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento, que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación.

Afirmó que, en las conversaciones, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevarlas a cabo sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y a la autodeterminación de los dos gobiernos, tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al Derecho Internacional.

———————————————————————————————————————————

En un contexto de creciente complejidad para el sistema eléctrico nacional, Díaz-Canel puntualizó que, pese al bloqueo de Estados Unidos, como el principal responsable de la crítica situación, la raíz del problema radica en la imposibilidad de acceder al combustible en el mercado internacional.

«Hace tres meses que no entra combustible», aseveró y describió cómo la llegada de diésel y fuel oil ha sido sistemáticamente bloqueada.

Esta situación, señaló, ha llevado al agotamiento de las reservas de diésel y fuel oil que aún se mantenían para la generación distribuida y provoca una situación de mucha inestabilidad.

En este punto, el Presidente reveló que el país tiene recuperados y disponibles más de 1 400 megawatts (MW) de generación distribuida, pero no pueden ser empleados por la falta de combustible. «Si nosotros dispusiéramos del combustible, tendríamos en los horarios de la noche 1 400 MW más de generación que nos sacarían del pico eléctrico», aseguró.

Por otra parte, Díaz-Canel detalló la secuencia de eventos que han llevado a los recientes y masivos apagones, incluido el último blackout que afectó a gran parte del país: «al salir de operación las plantas de generación distribuida por falta de combustible, el sistema se volvió extremadamente frágil. Hay un día en que ocurrió una salida brusca de una unidad, y esas oscilaciones provocaron el blackout», relató.

La recuperación del sistema, explicó, es un proceso complejo que requiere combustible para los grupos electrógenos en las Islas, que permiten dar las señales para que las termoeléctricas y los parques fotovoltaicos puedan sincronizarse. Eso ya se hace con el mínimo de combustible que teníamos en los emplazamientos y que estaban previstos precisamente para situaciones de este tipo.

Mientras tanto, dijo, se continúan implementando las medidas previstas dentro de la Estrategia Energética Nacional, priorizando la protección de los servicios esenciales y acelerando los proyectos de fuentes renovables de energía como solución sostenible y soberana a largo plazo.

En ese sentido, dijo:

• Crece la explotación de nuevos pozos y de gas acompañante.

• Se han venido sobrecumpliendo los planes de producción de gas y de petróleo nacional, con ese incremento tendremos más crudo para las termoeléctricas.

• Crece en 25 000 consumidores de Gas Manufacturado en la ciudad de La Habana y hay instalados 529 529 nuevos clientes

• Se han construido cuatro tanques en la Base de Supertanqueros

• Se han recuperado 185 MW de generación térmica

• Los parques fotovoltaicos están generando entre el 49 y el 51% de la energía en los horarios del día.

• Se ha logrado que casi todas las panaderías del país que estaban identificadas, que podían ir a una transformación en el tipo de energía, a utilizar para la cocción, se han convertido, y hay más de 715 panaderías convertidas a leña o a carbón.

• Se han instalados 995 sistemas en viviendas aisladas y centros sociales.

• 120 niños con enfermedades que requieren climatización en sus casas ya tienen los módulos fotovoltaicos.

• Hay 10 034 módulos fotovoltaicos instalados a los trabajadores de la Salud y Educación.

• En las próximas semanas se incorporarán otros parques fotovoltaicos y se sincronizarán con el SEN.

• Hay un proyecto que comprende la instalación de estaciones de baterías para regular frecuencia de cargas y se siguen trabajando en los otros ocho contenedores para completar los 50 MW que ayudarán a evitar caídas eléctricas del sistema.

• Se establecieron un grupo de tratamiento diferenciado que estimulan las inversiones residenciales de fuentes renovables de energía y también para el ámbito estatal, tanto en lo residencial como en el ámbito de los proyectos empresariales de los de los negocios.

• Hay más de 900 empresas estatales que disponen de sistemas fotovoltaicos para acometer sus actividades.

• 6765 viviendas ya conectadas al Sistema Electroenergético Nacional mediante sistemas fotovoltaicos.

• 636 bombeos solares a la población, que son sobre todo en acueductos para la comunidad.

• 462 bombeos solares para el riego en la agricultura y a la misma vez están haciendo inversiones en la rama de las hidroeléctricas y en la energía eólica.

———————————————————————————————————————————

AFECTACIONES LABORALES ANTE LA SITUACIÓN ENERGÉTICA EN CUBA

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, reiteró la compleja situación que enfrenta el país debido al bloqueo energético y su impacto en la vida cotidiana y productiva del pueblo.

«En la vida productiva se ha reducido la actividad y la oferta de servicios. Ningún país puede producir en las magnitudes habituales sin energía. Esto ha implicado ajustes laborales, cambios en las funciones de los trabajadores y reubicaciones, lo que provoca afectaciones tanto laborales como salariales», señaló el mandatario.

Díaz-Canel subrayó que, desde la gestión del gobierno y la dirección del Partido, se prioriza la protección laboral y salarial de los trabajadores e insistió en la necesidad de adaptarse, buscar reubicaciones y cambios de labor, aprovechando las oportunidades de trabajo en las comunidades.

«Hay mucho que hacer en las comunidades. Podemos organizar proyectos comunitarios, fortalecer la producción de alimentos a nivel local, atender a los más vulnerables, mejorar la recogida de desechos sólidos y desarrollar iniciativas creativas con profesionales capacitados que apoyen los procesos educativos en los municipios y centros de educación superior. Todo esto permite aportar a la sociedad incluso cuando los trabajadores no se encuentran en sus escenarios habituales», explicó Díaz-Canel.

Destacó que la legislación laboral cubana contempla medidas especiales para proteger a los trabajadores; por ejemplo, en las unidades presupuestadas, quienes quedan sin reubicación laboral reciben el cien por ciento de su salario durante el primer mes y el 60 % a partir del segundo, según lo aprobado por el Consejo de Ministros y tramitado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Además, en el ámbito empresarial, existen tres fuentes que pueden complementar la protección salarial: reservas para contingencias, reservas no utilizadas a partir de utilidades de las entidades y fondos de compensación.

La articulación de estas modalidades con los recursos del presupuesto estatal, acotó, permite garantizar un adecuado tratamiento laboral y salarial.

Díaz-Canel enfatizó también la necesidad de que el sindicato actualice su función, estando presente en los espacios donde los trabajadores han sido reubicados y asegurando la protección de sus derechos y salarios.

«Si aprovechamos la fuerza laboral en los escenarios comunitarios, podremos avanzar en la solución de problemas locales y municipales, fortalecer la unidad y garantizar que nadie quede inmovilizado, sino aportando a la sociedad», señaló.

———————————————————————————————————————————

Foto: Juvenal Balán

LA EDUCACIÓN ES Y SEGUIRÁ SIENDO PRIORIDAD EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

Sobre las afectaciones de la situación actual en los procesos docentes, específicamente en la enseñanza universitaria, el Presidente cubano volvió a las causas principal que significa el bloqueo energético impuesto por el Gobierno de EE. UU.

¿Cómo funciona la educación con apagones, sin combustible para transportar profesores y estudiantes, con déficit de alimentos en las escuelas, sin las herramientas que significa el uso de las tecnologías de la información?, se preguntó. «Todo eso se afecta», dijo.

Mencionó que hubo que reorientar el diseño curricular tanto en la educación general como en la educación superior, y particularmente en las universidades se pasó a variantes de presencialidad, que no son nuevas, que incluso en condiciones de normalidad funcionan, y que pasan por insertarse activamente en el contexto comunitario.

Que esto salga bien, dijo, depende también de los profesores, que deben ir más a la comunidad, que debe atender directamente a los estudiantes allí.

Llevamos un mes en esa situación, pero no todo no ha salido bien, reconoció. Hay lugares que lo han hecho mejor que otros, y eso, naturalmente, ha generado preocupaciones en estudiantes, profesores y familias, que han participado de la discusión que se ha promovido para evaluar y oír propuestas de estudiantes, profesores y familiares.

En consecuencia, informó que se han actualizado las medidas y hay acciones que se detallarán por los dos ministros, la de Educación y el de Educación Superior, en próximas comparecencias, la semana siguiente.

Díaz-Canel reafirmó que tanto la educación general como la educación superior son y seguirán siendo prioridades para la Revolución en cualquier circunstancia, y aseguró que en cuanto se supere la coyuntura actual, se volverá a las aulas con las condiciones que exige el proceso docente.

———————————————————————————————————————————RELACIONES CON LOS CUBANOS EN EL EXTERIOR

El Jefe de Estado profundizó sobre el enfoque de su gobierno hacia la comunidad de cubanos residentes en el exterior, a quienes definió como una parte activa de la nación con derecho a participar en el desarrollo económico y social del país.

Enfatizó que es responsabilidad del gobierno acogerlos, escucharlos, atenderlos, y propiciarles que tengan un espacio de participación.

«Muchos de ellos son profesionales o técnicos, son componente fundamental de la fuerza de trabajo calificada que ha formado la Revolución con nuestro sistema educacional. Son personas que mantienen su arraigo cultural, su identidad con la cultura y con la nación cubana», afirmó.

El Presidente subrayó que este vínculo no es una política nueva, sino que se remonta a la historia de la Revolución. Por eso, como parte de este acercamiento, los principales dirigentes del país, en sus visitas al exterior, sostienen sistemáticamente encuentros con sus connacionales para escuchar sus propuestas y preocupaciones.

Como resultado de un intenso proceso de diálogo impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior, que incluyó encuentros regionales y sectoriales —como la participación de pedagogos cubanos residentes en el exterior en eventos celebrados en la Isla—, se ha concretado una nueva plataforma de atención.

Manifestó que las nuevas medidas que se implementarán resuelven «casi en la totalidad» los planteamientos realizados y facilitarán su participación en el programa de desarrollo.

Finalmente, el Presidente anunció que será el vice primer ministro y Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, quien ofrecerá los detalles de estos avances en una próxima comparecencia pública.

———————————————————————————————————————————

CUBA GARANTIZA TRANSPARENCIA EN LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DONACIONES

Díaz-Canel destacó la solidaridad de los países amigos con Cuba, con especial mención a México y a su presidenta Claudia Sheinbaum, cuya firme defensa del país ha sido reconocida y apreciada.

Señaló que, en el contexto actual, Cuba recibe donaciones, lo que ha provocado campañas de intoxicación mediática por parte de fuerzas de derecha que cuestionan el uso y destino de estos recursos.

«La ética de la Revolución es indestructible. No hay campaña que pueda afectar la transparencia y la honradez con que se distribuyen las donaciones», afirmó.

El mandatario recordó la larga experiencia histórica de Cuba en la recepción de donaciones de organismos internacionales, proyectos de cooperación, instituciones y gobiernos solidarios, con un sistema organizado de planificación, distribución y control.

Acotó que las donaciones pueden llegar en situaciones de emergencia, como ciclones u otras catástrofes naturales, por iniciativa de gobiernos amigos o como parte de proyectos de cooperación con agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo.

«Respetamos siempre el propósito del donante. Si una donación está destinada a un centro educativo, sanitario o comunitario específico, se entrega exactamente allí. En otros casos, cuando el donante otorga recursos con un objetivo general, el país define las prioridades según las necesidades más urgentes», explicó Díaz-Canel.

El Presidente destacó que las donaciones se destinan prioritariamente a los más vulnerables, instituciones de salud, educación y servicios sociales, como hogares maternos, casas de abuelos y centros para niños sin amparo familiar y todos los recursos son distribuidos de manera gratuita, sin ningún beneficio económico para el país, garantizando su carácter social.

Señaló que el sistema de control y transparencia incluye la participación de trabajadores sociales, auditorías de la Fiscalía, la Contraloría y los sistemas internos de las instituciones implicadas; además, representantes de organismos internacionales y embajadas verifican directamente el destino de las donaciones, constatando la correcta utilización de los recursos.

Díaz-Canel enfatizó que, en el caso más reciente de ayuda proveniente de México, la embajada mexicana visitó los lugares de entrega, corroborando la distribución a las familias cubanas.

«La relación comercial con México incluye productos que se venden en el país, pero las donaciones son separadas y gestionadas con absoluta transparencia», afirmó.

El Presidente concluyó asegurando que cualquier intento de intoxicación mediática no afecta la ética y transparencia con que trabaja el gobierno cubano y la Revolución, garantizando que las donaciones cumplen su propósito de apoyo social y comunitario.

———————————————————————————————————————————

UN INTENTO DE AGRESIÓN ARMADA CON FINES TERRORISTAS

Acerca de la frustrada infiltración armada de un comando terrorista por las costas de Villa Clara, el Presidente cubano afirmó ante una pregunta de Granma: el hecho es precisamente eso: una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de EE. UU.

Dijo que venían fuertemente armados, y eso demuestra sus intenciones y la falacia de que venían a buscar familias. ¿Creen que se puede confundir a un pueblo con tal mentira?, valoró.

Informó que la finalidad de lo que definió como un intento de agresión era asaltar unidades militares y centros sociales, para generar confusión y miedo.

Detalló que se ha establecido un proceso penal con los implicados sobrevivientes, un proceso con todas las garantías legales, incluido el contacto con sus familiares, y sobre los heridos, permanecen bajo atención médica, que han agradecido.

De los fallecidos, aseveró que sus familiares los reconocieron y han estado implicados en el tratamiento posterior de los cadáveres.

Precisó que, en las investigaciones, todos los implicados han reconocido su participación, que fueron los primeros que dispararon contra los guardafronteras cubanos, y han aportado detalles del reclutamiento, organización, entrenamiento y financiamiento, con nombres, instituciones y objetivos.

Dos de los detenidos, recordó, están incluidos en la Lista nacional de personas y entidades terroristas y, oportunamente se brindó información a la contraparte de EE. UU., que ha agradecido la información, y ha planteado por vía diplomática su disposición a participar en el esclarecimiento.

El Jefe de Estado dio a conocer que se ha anunciado una próxima visita del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, para colaborar con el Ministerio cubano del Interior. Sí hay colaboración bilateral en el asunto, confirmó.

A los dos días del hecho, relató, visitamos en el hospital al comandante de la nave cubana, un hombre joven con larga hoja de servicios, herido por la metralla de agresores que venían dispuestos a matar.

Es miembro de una familia humilde, «que se desbordaba en explicarnos no su dolencia, sino el cumplimiento del deber».

Narró cómo, aún herido, se mantuvo al timón, hasta que el debilitamiento lo obligó a pasar el mando de la misión a otro compañero.

Son muchas las lecciones, dijo, que unidas a los compañeros caídos en combate en Venezuela, dejan los cinco combatientes guardafronteras que frustraron el ataque de una fuerza que los duplicaba en hombres y armamentos.

Aseveró que su valentía fortalece convicciones, y enaltece en situaciones difíciles. «Cuando los héroes tienen rostros, nombres, su historia es un ejemplo de lo que se multiplica en miles de combatientes».

También se refirió a los diez panameños detenidos y procesados por actividades subversivas, que, igualmente, han dado detalles sobre quiénes los reclutaron, organizaron y financiaron, lo cual se informará oportunamente.

———————————————————————————————————————————

COOPERACIÓN BILATERAL

En su intervención el mandatario cubano se refirió que Cuba ha cooperado con el desarrollo de los países, con programas gubernamentales, y que existe un reconocimiento altísimo del papel que han jugado.

Enfatizó el profundo vínculo de pueblo a pueblo que caracteriza la política exterior cubana, así como el legado histórico de hermandad con América Latina y el Caribe. Citó como ejemplo la reciente conmemoración en México del Grito de Dolores, donde ambos mandatarios resaltaron los lazos que unen a ambas naciones, un sentimiento que, dijo, se replica en cada rincón del mundo donde han llegado médicos, colaboradores o combatientes internacionalistas cubanos.

En tanto, con las acciones unilaterales, el mandatario reafirmó que la fortaleza de Cuba frente a estas agresiones radica precisamente en esas virtudes y valores que, a su juicio, provocan admiración y no rechazo en la comunidad internacional.

———————————————————————————————————————————

DÍAZ-CANEL REAFIRMA SOBERANÍA EN DECISIONES DE LA REVOLUCIÓN

Díaz-Canel, aseguró que las decisiones adoptadas por el gobierno cubano en relación con la aplicación de beneficios legales a determinadas personas son prácticas soberanas, decididas por Cuba de manera autónoma y sin imposición externa.

«Esta no es una práctica única; la hemos implementado en otros momentos. Los beneficios reconocen la buena conducta de las personas y responden a nuestra visión humanística y a la manera en que la Revolución garantiza justicia», afirmó Díaz-Canel.

El mandatario advirtió que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pueden surgir campañas mediáticas o distorsiones sobre estas decisiones, pero reiteró que el gobierno mantiene su postura soberana y transparente.

Díaz-Canel agradeció la presencia de los representantes de la prensa, reconociendo la jornada de actividades por el Día de la Prensa Cubana.