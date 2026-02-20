¿Cómo funcionan hoy los servicios necrológicos en Villa Clara?

✍🏻 Abel Falcón/ CMHW

📸 Emma Rodríguez/ CMHW

Con la comparecencia de funcionarios de la Unidad Presupuestada de Servicios Necrológicos en Villa Clara concluyó esta semana el segmento informativo especial, en el programa Radio Revista W, de CMHW, con detalles de las medidas que han adoptado para enfrentar el desabastecimiento de combustibles por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba.

Las proyecciones para instalar parques fotovoltaicos en las 38 funerarias de la provincia, la disponibilidad de carros fúnebres y de combustible para los servicios necrológicos y la necesidad de mejorar la imagen de los 56 cementerios de la provincia, fueron temas abordados en el diálogo.

La cadena provincial de radio transmite en vivo las comparecencias, y la Reina Radial del Centro brinda resúmenes en sus plataformas digitales.

Recuerde que contamos con su sintonía y mantenemos activo el 52133171 (vía SMS o WhatsApp) para recibir dudas, inquietudes y preocupaciones.