China ratifica su apoyo a Cuba ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense

El Ministerio de Exteriores de China confirmó este martes su inquebrantable respaldo a Cuba, en un momento crucial marcado por las persistentes amenazas y el recrudecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país latinoamericano.

“China, igual que antes, seguirá prestando apoyo y asistencia a Cuba en la medida de sus posibilidades», afirmó el portavoz de la institución, Lin Jian, durante una comparecencia ante la prensa.

El funcionario asiático enfatizó el apoyo firme de la potencia a la nación insular en la defensa de su soberanía y seguridad frente a las presiones externas. Lin repudió categóricamente la injerencia estadounidense y calificó de «actos inhumanos» las medidas que, según Beijing, buscan privar al pueblo cubano de sus derechos fundamentales a la supervivencia y al desarrollo.

Lin Jian comentó que las relaciones con Cuba siempre han mantenido «una sincera confianza mutua y han permanecido unidas» a pesar del contexto geopolítico de la región latinoamericana. De igual forma, resaltó la capacidad del pueblo cubano de resistir y hacer frente a las dificultades sin miedo alguno.

Estas declaraciones se producen tras la firma, el pasado 29 de enero, de una orden ejecutiva por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante la cual Washington declaró una emergencia nacional por una supuesta “amenaza” cubana a su seguridad nacional y autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

El Gobierno cubano ha denunciado enérgicamente que, con este denominado «bloqueo energético», Estados Unidos busca asfixiar la economía de la nación caribeña y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo. Washington mantiene un cerco económico, comercial y financiero contra Cuba desde el año 1962.

Según La Habana, el objetivo primordial de esta política es generar descontento entre la población cubana y provocar una crisis social que finalmente conduzca a un cambio de gobierno en la isla.

