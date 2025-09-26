Celebran en Villa Clara Día Mundial del Corazón

Desde el año 2000 cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, ocasión para concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares (ECV), la primera causa de muerte en Cuba y en el mundo, y sensibilizar a los gobiernos sobre la necesidad de dar prioridad a la salud cardiovascular equitativa.

Con una caminata desde el parque La Pastora en Santa Clara, hasta la ampliación del Cardiocentro Ernesto Guevara, inició la celebración en Villa Clara por el Día Mundial del Corazón.

Bajo el lema No pierdas un latido, Mueve tu corazón, varios círculos de abuelos acompañados por profesores de los diferentes combinados deportivos del territorio, demostraran sus habilidades en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Durante la jornada se realizaron además actividades de promoción de salud y pesquisaje de la presión arterial, al tiempo que no faltó el mensaje oportuno para cuidar el músculo vital.

Cuidar la salud del corazón no es de un día, es de todos los días; por eso el mejor consejo es la prevención, la práctica de estilos de vida saludables, el consumo de una dieta baja en grasa, en sal, en azúcar y rica en verduras y pescados; es el consejo del doctor y especialista en cardiología Jesús Satorre Igualado, director del Cardiocentro Ernesto Guevara.

De igual forma se recomienda evitar el consumo de alcohol y tabaco y la práctica de ejercicios y caminatas.

Durante la celebración fueron reconocidos varios organismos e instituciones que contribuyen a la prevención y atención de la ECV y de manera especial el Cardicocentro villaclareño por su labor asistencial y científica en el cetro de Cuba.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo, cobrándole la vida a más de 17 millones de personas cada año. Prevenirlas es el mejor consejo para este este 29 de septiembre.