Realizan en Camajuaní charla educativa sobre el consumo de las drogas

Capacitar, educar y prevenir sobre el peligro del consumo de drogas, es una prioridad para las familias cubanas, así trascendió durante la charla educativa comunitaria con la participación de estudiantes del IPU José Martí, familiares y miembros de la comunidad.

En ocasión del IV Ejercicio Nacional de prevención y al delito, enfrentamiento a las actividades delictivas, conductas antisociales, la corrupción, las drogas y otros fenómenos nocivos que inciden en la seguridad y el orden interior, se desarrolló en el Instituto Preuniversitario José Martí de Camajuaní, una charla educativa comunitaria sobre el peligro del consumo de drogas y las causas para la salud.

En el intercambio participaron además de los estudiantes, los profesores, padres y miembros de la comunidad, así como los especialistas de la salud y del Ministerio del Interior que atiende el tema en el municipio.

Rusela Ruíz Pérez, madre de la estudiante Liz Angélica, que cursa el duodécimo grado, agradeció este encuentro que propicia conocimientos y herramientas para detectar cuando los hijos transitan por una adicción, además de una actualización de los diferentes tipos de drogas que actualmente están incidiendo en los jóvenes fundamentalmente.

Con claridad y ejemplos de experiencias vividas en varios escenarios, se transmitió el mensaje de cuánto se puede hacer para evitar las consecuencias del consumo de drogas, y las causas nocivas para la salud, un flagelo que en nuestro país tiene tolerancia cero.