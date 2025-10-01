Celebran en Villa Clara Día internacional del adulto mayor
✍🏻Bertha Pulido Francia/CMHW
La sonrisa del otoño prevaleció en el acto central de Villa Clara por el Día internacional del adulto mayor, celebrado en el Parque Leoncio Vidal, de Santa Clara.
Congas, obras dramatizadas y grupos deportivos de adultos mayores mostraron el vital desempeño de una acción multisectorial.
La doctora Martha Monzón Quintero, al frente de la sección del adulto mayor, explicó a CMHW que la provincia cuenta con más de 193 000 personas con 60 o más años de edad. Tiene 176 centenarios y más de 11 000 nonagenarios.
Por su parte, la Máster Lay García, jefa del departamento de actividad física del INDER, ha logrado con una labor comunitaria en barrios o centros de abuelos que se sumen a la actividad deportiva.
El encuentro también evidenció la acción de Cultura con la muestra de dramatizados y congas que le hicieron mover las piernas a los presentes.
Y casi al terminar la celebración, no pocos quedaron admirados por la destreza de los adultos mayores del grupo de chi kung que dirige el Máster Rafael López.
