Celebran en Villa Clara Consejo Provincial de la FEEM

✍🏻📸Aimeé Díaz Quesada

En el marco de la conmemoración de su 55 aniversario, la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM) celebró su Consejo Provincial, un espacio donde se analizaron las principales líneas de trabajo y se eligió una nueva dirección para la organización.

Durante la sesión, los representantes estudiantiles abordaron varios temas estratégicos para el curso escolar. Uno de los puntos centrales fue la implementación del proyecto “No seas uno más”, una iniciativa dirigida a fortalecer la lucha contra el consumo de drogas en los centros educativos.

Asimismo, se discutió la promoción y el fortalecimiento del servicio voluntario femenino, así como del movimiento de monitores y de las actividades de formación vocacional, con el objetivo de incentivar la participación del alumnado en estas esferas.

De igual forma se planteó la necesidad de optimizar el trabajo en las redes sociales y ampliar los canales de comunicación internos para lograr una mayor integración y un mejor flujo de información con los más de 17 mil estudiantes que representa la FEEM en la provincia.

El consejo también dedicó tiempo a analizar cómo incrementar la motivación de la base estudiantil para que se incorpore de manera más activa a los diferentes movimientos y proyectos que impulsa la federación.

La FEEM agrupa en la provincia a un total de 17.701 estudiantes, distribuidos en 71 centros de enseñanza media. Este universo incluye 30 instituciones de enseñanza técnica profesional, 36 preuniversitarios, una escuela pedagógica, un politécnico de la salud, una escuela de formación artística y dos escuelas de formación deportiva.

Como parte de los resultados del consejo, quedó electo el nuevo secretariado de la FEEM a nivel provincial, que tendrá la tarea de liderar la organización durante el próximo período.