Celebra Encrucijada aniversario de la victoria revolucionaria

La celebracion del acontecimiento de la fecha histórica del Triunfo de la Revolución cubana, un primero de Enero de 1959, estuvo dedicado en Encrucijada a la caída en combate de Diosdado Pérez Pimentel un encrucijadense que participó en la batalla de Santa Clara donde cayo en combate el 28 de diciembre de 1958, y al aniversario del natalicio de Haydée Santamaría Cuadrado, una mujer que renace cada 30 de diciembre y se multiplica con renovado optimismo en cada uno de los hijos de su pueblo.

El acto estuvo encabezado por las máximas autoridades del Partido y el Poder Popular en el municipio, quienes estuvieron acompañadas por representantes de las organizaciones políticas, de masas y militares del territorio.

En la jornada se reconoció a un grupo de trabajadores de entidades que obtuvieron resultados satisfactorios durante el año 2025.

Posteriormente, en un emotivo momento, de manos de la Primera Secretaría del Partido en el municipio se entregó un reconocimiento especial a los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Eléctrica, integrantes del Contingente «Ernesto Che Guevara, los que cumplieron misión en el oriente del país tras el paso del huracán Melissa.

En las conclusiones del evento Idalsis Fabre Machado, Primera Secretaria del Partido en el territorio, se refirió a la Unidad que debe prevalecer en los tiempos más difíciles, para lograr los mismos objetivos: » Hoy es día para felicitar a nuestro pueblo, artífice de esta lucha y quien ha hecho posible cada logro, cada victoria», finiquitó.