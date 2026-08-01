Participaron santaclareños en el Día Nacional de la Defensa

Tomado de CMHW/

Vecinos, trabajadores y oficiales participaron hoy en ejercicios tácticos ante un posible ataque enemigo en el Consejo de Defensa de Zona Aeropuerto-San Miguel en el municipio de Santa Clara, como parte del Día Nacional de la Defensa.

En el lugar, los involucrados en conjunto con las Brigadas de Producción y Defensa realizaron ejercicios de evacuación y respuesta ante un ataque enemigo con drones, explicó, a los medios presentes, Osmani García López, vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal.

Agregó que simularon ejercicios de protección al mercado El Cohete, de esa localidad, ante robos y saqueos por parte de grupos contrarrevolucionarios infiltrados en la zona.

García López afirmó que, en los últimos días, han llevado a cabo transformaciones en la producción de alimentos, limpieza y cambio de matriz energética para aumentar la vitalidad de la Zona de Defensa.