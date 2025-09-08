Celebra el Teatro La Caridad aniversario 140

A 140 años de su fundación, se recuerda en Santa Clara el teatro La Caridad, una de las joyas de la arquitectura en la provincia, y donado a la ciudad por la patriota y benefactora Marta Abreu de Estévez.

Con una parada justa, emotiva y obligada ante la escultura a Marta Abreu de Estévez, ubicada en el parque Leoncio Vidal de Santa Clara, así recordó el pueblo a su benefactora, agradeciendo todo el legado que dejó a su ciudad, donde sobresale el teatro La Caridad, una de las joyas de la arquitectura en la provincia.

Hoy, a 140 años de la fundación del vetusto coliseo, el público reclama la reapertura del inmueble sometido a un largo y costoso proceso de reconstrucción que respeta sus parámetros originales.

De ahí la iniciativa de mostrar a los espectadores las pinturas que engalanan el techo del teatro La Caridad, y que fueron rehabilitadas en La Habana por expertos en conservación y restauración del patrimonio, como prueba fehaciente del procedimiento en la recuperación del Teatro, lugar insigne dentro del panorama social y cultural de la ciudad, y por supuesto sitio imprescindible para los artistas y el público.