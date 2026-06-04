Rusia y Cuba firmarán este jueves un memorando de cooperación para desarrollar vacunas contra el cáncer

Tomado de Cubadebate /

Este jueves, Rusia y Cuba suscribirán un memorando de entendimiento para la elaboración conjunta de vacunas contra el cáncer. Así lo anunció el viceprimer ministro ruso, Dmitri Chernyshenko, durante la jornada de negocios Rusia-Cuba celebrada en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

“El año pasado, Rusia entregó a Cuba 6 toneladas de sustancias para la fabricación de fármacos, y hoy firmaremos un memorando de entendimiento sobre el desarrollo compartido de vacunas oncológicas”, señaló el funcionario.

Por su parte, la directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, Veronika Skvortsova, detalló el funcionamiento de las nuevas vacunas personalizadas contra el cáncer, concebidas para atacar de forma selectiva las células malignas.

“Básicamente, empleamos el sistema inmunitario para eliminar las células tumorales malignas, que luego son expulsadas del cuerpo como en cualquier respuesta inmunitaria. Las células sanas no resultan dañadas. Y dado que identificamos los marcadores en las membranas de las células tumorales —los llamados neoantígenos— es imposible equivocarse. Introducimos esos péptidos y el sistema inmunitario, al detectarlos, destruye las células cuyas membranas contengan exactamente esos mismos péptidos”, explicó Skvortsova en una entrevista con RT durante el SPIEF.

La científica añadió que la inteligencia artificial ayuda a localizar mutaciones en el genoma humano para crear una vacuna contra los tumores. También reveló que los primeros pacientes tratados con la vacuna rusa Oncopept han mostrado una sólida respuesta inmunitaria protectora. En total, 40 personas participan en los ensayos clínicos.

El primer grupo recibió el fármaco a finales de marzo o principios de abril. Tras solo cuatro dosis, los pacientes comenzaron a notar una disminución del tamaño del tumor, aunque los resultados preliminares no se conocerán hasta dentro de un mes.

Tipos de vacunas mencionadas:

· Vacunas personalizadas de ARNm: se elaboran de forma individual para cada paciente a partir del análisis genético de su propio tumor. Un ejemplo es NeoOncovac, dirigido contra el melanoma.

· Vacunas peptídicas: se basan en análogos sintéticos de antígenos tumorales que estimulan al sistema inmunitario para atacar las células cancerosas. Un ejemplo es Oncopept.

· Vacunas basadas en virus oncolíticos: emplean virus modificados que infectan y destruyen selectivamente las células malignas. Un ejemplo es EnteroMix.

Además, científicos cubanos han desarrollado recientemente el prometedor HEBERSaVax, un novedoso candidato vacunal para el tratamiento de diversos tumores malignos mediante “inmunoterapia activa”. No solo ayuda al organismo a generar anticuerpos específicos, sino que también ataca directamente el aporte de nutrientes y oxígeno del tumor, al cortar su riego sanguíneo y frenar su progresión en el cuerpo.