Cambio de matriz energética en Escogida R3 F de Camajuaní

Por sus resultados sostenidos la Escogida R3 F, de Camajuaní, es uno de los centros más destacados de la Unidad Empresarial de Base Tabaco La Estrella del municipio.

Desde sus puestos de trabajo estas mujeres despalilladoras contribuyen de manera significativa a la economía cubana. Muchas de ellas acumulan más de cuatro décadas realizando el mismo oficio y con el mismo amor y entrega.

Por sus resultados en la última etapa, el centro fue seleccionado por la Empresa provincial de Tabacuba en Villa Clara para el otorgamiento de paneles fotovoltaicos en función de lograr la estabilidad en el trabajo.

Humildes y a su vez mujeres guerreras, que desde su simple posición aportan a la confección del habano cubano, tan demandado en el mercado internacional.